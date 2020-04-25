Негода на Закарпатті: повалені дерева і знеструмлені села – відео, фото

Пообіді 25 квітня у Закарпатській області піднявся сильний поривчастий вітер зі зливою. У Мукачеві буревій вирвав дерево із корінням, а загалом по області знеструмило 11 сіл.

Вітер повалив 8 дерев на дороги у Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та місті Мукачево. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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11 населених пунктів залишилися без струму: у Хустському районі 3 села повністю знеструмлені, 1 частково, у Берегівському – 4 повністю, 1 частково, у Виноградівському – 1 повністю та Великоберезнянському – 1 частково. На місцях працюють аварійні бригади, тож невдовзі електропостачання буде відновлено, кажуть рятувальники.



Дерева падали прямо на дорогу, але машин не пошкодили / Фото ДСНС

Інформації про потерпілих у Держслужбі з надзвичайних ситуацій не отримували.

У Мукачеві велике дерево впало на пішохідну зону піля греко-католицького собору. Товстий стовбур пошкодив паркан храму, а коріння дерево вирвало прямо із бруківки.

У Мукачево дерево вирвало із корінням / Фото Мукачево.net

Тим часом мешканці Закарпаття діляться наслідками негоди у соцмережах.

У Виноградові сильний вітер пошкодив теплицю із квітами. У Боржаві під немилість сильного вітру потрапили теплиці місцевих фермерів. У фейсбуці один із них написав, що вітер зруйнував захисні покриття цілого ряду теплиць.

Вітер пошкодив теплиці місцевих фермерів на Закарпатті

Буревій у Виноградівському районі – дивіться відео