Погода в Україні різко погіршилася: синоптики оголосили штормове попередження

Через різке погіршення погодних умов в Україні 26 квітня оголошено штормове попередження.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в неділю Україну охоплять дощі та похолодання. Зокрема, дощитиме у більшості північних, центральних і східних областей. Вдень температури повітря в середньому становитиме 13 – 15 градусів тепла.

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Крім того, за даними синоптиків, протягом доби 26 квітня в Україні пориви вітру сягатимуть швидкості у 15 – 20 метрів за секунду. Таку ситуацію можна буде спостерігати фактично на всій території України.

Таким чином, Український гідрометцентр оголосив I рівень небезпечності – жовтий.



Укргідрометцентр оголосив штормове попередження на 26 квітня / у яких областях будуть сильні пориви вітру

Детальніше з прогнозом погоди на 26 квітня можете ознайомитися за цим посиланням.