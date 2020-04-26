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      Погода в Україні різко погіршилася: синоптики оголосили штормове попередження

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      Синоптики оголосили штормове попередження в Україні 26 квітня
      Синоптики оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов / Соцмережі

      Через різке погіршення погодних умов в Україні 26 квітня оголошено штормове попередження.

      Як повідомляє Укргідрометцентр, в неділю Україну охоплять дощі та похолодання. Зокрема, дощитиме у більшості північних, центральних і східних областей. Вдень температури повітря в середньому становитиме 13 – 15 градусів тепла.

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      Крім того, за даними синоптиків, протягом доби 26 квітня в Україні пориви вітру сягатимуть швидкості у 15 – 20 метрів за секунду. Таку ситуацію можна буде спостерігати фактично на всій території України.

      Таким чином, Український гідрометцентр оголосив I рівень небезпечності – жовтий.

      Укгідрометцентр, штормове попередження, погода, негода. 26 квітня
      Укргідрометцентр оголосив штормове попередження на 26 квітня / у яких областях будуть сильні пориви вітру 

      Детальніше з прогнозом погоди на 26 квітня можете ознайомитися за цим посиланням.

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Негода в Україні Погода Новини України
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