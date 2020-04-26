Погода в Украине резко ухудшилась: синоптики объявили штормовое предупреждение
Из-за резкого ухудшения погодных условий в Украине 26 апреля объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщает Укргидрометцентр, в воскресенье Украину охватят дожди и похолодание. В частности, пройдет дождь в большинстве северных, центральных и восточных областей. Днем температуры воздуха в среднем составит 13 – 15 градусов тепла.
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Кроме того, по данным синоптиков, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра будут достигать скорости в 15 – 20 метров в секунду. Такую ситуацию можно будет наблюдать практически на всей территории Украины.
Таким образом, Украинский гидрометцентр объявил I уровень опасности – желтый.
Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 26 апреля: в каких областях будут сильные порывы ветра
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