Погода в Украине резко ухудшилась: синоптики объявили штормовое предупреждение

Из-за резкого ухудшения погодных условий в Украине 26 апреля объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщает Укргидрометцентр , в воскресенье Украину охватят дожди и похолодание . В частности, пройдет дождь в большинстве северных, центральных и восточных областей. Днем температуры воздуха в среднем составит 13 – 15 градусов тепла.

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Кроме того, по данным синоптиков, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра будут достигать скорости в 15 – 20 метров в секунду. Такую ситуацию можно будет наблюдать практически на всей территории Украины.

Таким образом, Украинский гидрометцентр объявил I уровень опасности – желтый.



Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 26 апреля: в каких областях будут сильные порывы ветра