Прогноз погоди на 26 квітня: різке похолодання та дощі, сонячно лише на Заході
Погода в Україні у неділю, 26 квітня, буде доволі прохолодною. На Заході буде без опадів, натомість на решті території України очікуються дощі.
Попри сонячну погоду, на Заході та частині центральної України буде доволі прохолодно – від +12 до +15 градусів. Найтепліше в цьому регіоні буде на Закарпатті, там синоптики очікують до +16 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.
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Натомість в Чернігівській, Сумській, Київській, Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, а також в Криму, очікуються дощі. При цьому падатимуть вони як вдень, так і вночі. Температура повітря буде від +10...+12 на Півночі до +14...+16 на Півдні та Сході.
У Києві синоптики прогнозують +6...+8 градусів вночі та +12...+14 градусів вдень з опадами.
"Кияни, підходить фронт, може бути гроза, а з нею і сильні пориви вітру. Зачиніть вікна та балкони тимчасово. Вже потім будемо дощ нюхати з відкритими вікнами", – написала з цього приводу синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на неділю, 26 квітня, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +13…+15
Рівне – +12…+14
Житомир – +13…+15
Вінниця – +13…+15
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +11…+13
Суми – +10…+12
Полтава – +11…+13
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +15…+17
Харків – +12…+14
Київ – +12…+14