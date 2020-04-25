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      Прогноз погоди на 26 квітня: різке похолодання та дощі, сонячно лише на Заході

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      Погода 26 квітня 2020, Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 26 квітня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у неділю, 26 квітня, буде доволі прохолодною. На Заході буде без опадів, натомість на решті території України очікуються дощі.

      Попри сонячну погоду, на Заході та частині центральної України буде доволі прохолодно – від +12 до +15 градусів. Найтепліше в цьому регіоні буде на Закарпатті, там синоптики очікують до +16 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

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      Натомість в Чернігівській, Сумській, Київській, Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, а також в Криму, очікуються дощі. При цьому падатимуть вони як вдень, так і вночі. Температура повітря буде від +10...+12 на Півночі до +14...+16 на Півдні та Сході.

      У Києві синоптики прогнозують +6...+8 градусів вночі та +12...+14 градусів вдень з опадами.

      "Кияни, підходить фронт, може бути гроза, а з нею і сильні пориви вітру. Зачиніть вікна та балкони тимчасово. Вже потім будемо дощ нюхати з відкритими вікнами", – написала з цього приводу синоптикиня Наталка Діденко.

      Прогноз погоди на неділю, 26 квітня, у містах України:

      Ужгород – +14…+16

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +13…+15

      Рівне – +12…+14

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +13…+15

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +14…+16

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +14…+16

      Кропивницький – +12…+14

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +10…+12

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +12…+14

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк – +14…+16

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +12…+14

      Київ – +12…+14


      Прогноз погоди в Україні на 26 квітня / Укргідрометцентр

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Погода
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