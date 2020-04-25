Прогноз погоди на 26 квітня: різке похолодання та дощі, сонячно лише на Заході

Погода в Україні у неділю, 26 квітня, буде доволі прохолодною. На Заході буде без опадів, натомість на решті території України очікуються дощі.

Попри сонячну погоду, на Заході та частині центральної України буде доволі прохолодно – від +12 до +15 градусів. Найтепліше в цьому регіоні буде на Закарпатті, там синоптики очікують до +16 градусів, повідомляє Укргідрометцентр.

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Натомість в Чернігівській, Сумській, Київській, Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, а також в Криму, очікуються дощі. При цьому падатимуть вони як вдень, так і вночі. Температура повітря буде від +10...+12 на Півночі до +14...+16 на Півдні та Сході.

У Києві синоптики прогнозують +6...+8 градусів вночі та +12...+14 градусів вдень з опадами.

"Кияни, підходить фронт, може бути гроза, а з нею і сильні пориви вітру. Зачиніть вікна та балкони тимчасово. Вже потім будемо дощ нюхати з відкритими вікнами", – написала з цього приводу синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на неділю, 26 квітня, у містах України:

Ужгород – +14…+16

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +13…+15

Рівне – +12…+14

Житомир – +13…+15

Вінниця – +13…+15

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +11…+13

Суми – +10…+12

Полтава – +11…+13

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +15…+17

Харків – +12…+14

Київ – +12…+14



Прогноз погоди в Україні на 26 квітня / Укргідрометцентр