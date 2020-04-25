Прогноз погоды на 26 апреля: резкое похолодание и дожди, солнечно только на Западе

Погода в Украине в воскресенье, 26 апреля, будет довольно прохладной. На Западе будет без осадков, а на остальной территории Украины ожидаются дожди.

Несмотря на солнечную погоду, на Западе и центральной части Украины будет довольно прохладно – от +12 до +15 градусов. Теплее всего в этом регионе будет на Закарпатье, там синоптики ожидают до +16 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

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Зато в Черниговской, Сумской, Киевской, Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, а также в Крыму, ожидаются дожди. При этом будут падать они как днем, так и ночью. Температура воздуха будет от +10...+12 на Севере до +14...+16 на Юге и Востоке.

В Киеве синоптики прогнозируют +6...+8 градусов ночью и +12...+14 градусов днем с осадками.

"Киевляне, подходит фронт, может быть гроза, а с ней и сильные порывы ветра. Закройте окна и балконы временно. Уже потом будем нюхать дождь с открытыми окнами", – написала по этому поводу синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на воскресенье, 26 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +14...+16

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +13...+15

Ровно – +12...+14

Житомир – +13...+15

Винница – +13...+15

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +13...+15

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +11...+13

Сумы – +10... +12

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +14...+16

Донецк – +14...+16

Луганск – +15...+17

Харьков – +12...+14

Киев – +12...+14



Прогноз погоды в Украине на 26 апреля / Укргидрометцентр