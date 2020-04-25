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      Прогноз погоды на 26 апреля: резкое похолодание и дожди, солнечно только на Западе

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      Погода 26 апреля 2020, Украина – какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 26 апреля / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в воскресенье, 26 апреля, будет довольно прохладной. На Западе будет без осадков, а на остальной территории Украины ожидаются дожди.

      Несмотря на солнечную погоду, на Западе и центральной части Украины будет довольно прохладно – от +12 до +15 градусов. Теплее всего в этом регионе будет на Закарпатье, там синоптики ожидают до +16 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

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      Зато в Черниговской, Сумской, Киевской, Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, а также в Крыму, ожидаются дожди. При этом будут падать они как днем, так и ночью. Температура воздуха будет от +10...+12 на Севере до +14...+16 на Юге и Востоке.

      В Киеве синоптики прогнозируют +6...+8 градусов ночью и +12...+14 градусов днем с осадками.

      "Киевляне, подходит фронт, может быть гроза, а с ней и сильные порывы ветра. Закройте окна и балконы временно. Уже потом будем нюхать дождь с открытыми окнами", – написала по этому поводу синоптик Наталья Диденко.

      Прогноз погоды на воскресенье, 26 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +14...+16

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +13...+15

      Хмельницкий – +12...+14

      Луцк – +13...+15

      Ровно – +12...+14

      Житомир – +13...+15

      Винница – +13...+15

      Одесса – +14...+16

      Николаев – +14...+16

      Херсон – +13...+15

      Симферополь – +14...+16

      Кропивницкий – +12...+14

      Черкассы – +12...+14

      Чернигов – +11...+13

      Сумы – +10... +12

      Полтава – +11...+13

      Днепр – +12...+14

      Запорожье – +14...+16

      Донецк – +14...+16

      Луганск – +15...+17

      Харьков – +12...+14

      Киев – +12...+14


      Прогноз погоды в Украине на 26 апреля / Укргидрометцентр

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Погода
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