Прогноз погоды на 26 апреля: резкое похолодание и дожди, солнечно только на Западе
Погода в Украине в воскресенье, 26 апреля, будет довольно прохладной. На Западе будет без осадков, а на остальной территории Украины ожидаются дожди.
Несмотря на солнечную погоду, на Западе и центральной части Украины будет довольно прохладно – от +12 до +15 градусов. Теплее всего в этом регионе будет на Закарпатье, там синоптики ожидают до +16 градусов, сообщает Укргидрометцентр.
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Зато в Черниговской, Сумской, Киевской, Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях, а также в Крыму, ожидаются дожди. При этом будут падать они как днем, так и ночью. Температура воздуха будет от +10...+12 на Севере до +14...+16 на Юге и Востоке.
В Киеве синоптики прогнозируют +6...+8 градусов ночью и +12...+14 градусов днем с осадками.
"Киевляне, подходит фронт, может быть гроза, а с ней и сильные порывы ветра. Закройте окна и балконы временно. Уже потом будем нюхать дождь с открытыми окнами", – написала по этому поводу синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на воскресенье, 26 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +14...+16
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +13...+15
Ровно – +12...+14
Житомир – +13...+15
Винница – +13...+15
Одесса – +14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – +13...+15
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +11...+13
Сумы – +10... +12
Полтава – +11...+13
Днепр – +12...+14
Запорожье – +14...+16
Донецк – +14...+16
Луганск – +15...+17
Харьков – +12...+14
Киев – +12...+14