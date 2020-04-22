Станет еще жарче: что известно о новом глобальном потеплении в мире к 2024 году

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует новый температурный рекорд до конца 2024 года. Повышение температур вероятно для высоких широт и на суше.

Водночас океан прогріватиметься повільніше. Про це мовилось під час виступу організації в ООН, повідомляє 24 канал.

Цікаво Теплих зим в Україні побільшає, а літо й осінь стануть більш посушливими

Фактори, які впливатимуть на зміни клімату

Температура – це лише один з кліматичних факторів. До них також належать:

концентрація вуглекислого газу в атмосфері,

температура і кислотність океану,

рівень моря ,

танення льодовиків.

Зараз всі ці фактори демонструють пришвидшення кліматичних змін у найближчі п'ять років.

Зверніть увагу! Найбільші льодові масиви світу Гренландія та Антарктика зараз тануть у шість разів швидше, ніж у 1990-их роках. Вчені стверджують, що це відбувається через глобальне потепління.

Що відомо про рекордне потепління у 2019 році

2019 рік став найспекотнішим в Європі за весь час спостережень, а останнє десятиліття стало найспекотнішим в історії. Про це мовиться у звіті Служби кліматичних змін Коперника (C3S), яка підпорядковується Єврокомісії.

Вона була теплішою за середню майже в усій Європі. Центральні та східні регіони спостерігали найбільше перевищення температури.

За даними дослідників, усі пори року були теплішими за середні значення. Літо було четвертим найтеплішим з принаймні 1979 року, з температурами у деяких областях на 3-4 градуси вище норми.

Дві інтенсивні теплові хвилі в червні та липні принесли рекордні температури в європейських країнах.

Додамо, що 2019 рік став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень.

Що українці думають про зміни клімату? В кінці 2019 року більшість громадян України (84%) вважали, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримувалися лише 9% опитаних, свідчить опитування Research & Branding Group.



Водночас українці не завжди вважають, що глобальне потепління – це погано.