Теплых зим в Украине станет больше, а лето и осень станут более засушливыми

Зимой 2020 года и в последующие зимы в Украине больше не будет сильных морозов. Все из-за глобальных климатических изменений. Лето и осень станут более засушливыми, жарче будет на юге Украины.

"Сильных морозов в Украине уже не предвидится. Зимняя погода длилась меньше 2 недель – зима началась 21 ноября, через неделю отступила, и на 2 месяца установилась осенняя бесснежная погода с положительными температурами. В начале февраля зима заявила о себе, но лишь на несколько дней", – рассказала член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института, кандидат физико-математических наук Светлана Краковская в комментарии "Фактам".

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В ближайшие 30 – 50 лет изменения климата на Украину так не повлияют, как могут повлиять социальные проблемы, связанные с наплывом беженцев, прогнозирует Краковская.

Количество теплых зим начнет увеличиваться. Количество осадков в стране останется на нынешнем уровне, но основная часть будет выпадать в холодный сезон. Лето и осень станут более засушливыми, жарче будет на юге Украины,

– прогнозирует эксперт по изменению климата.

Она также рассказала, что с середины века в южных областях Украины не будет климатической зимы (с температурами ниже нуля). А территория стран Ближнего Востока в будущем может превратиться в выжженную пустыню.

"Если это произойдет, Украина столкнется с проблемой мигрантов – миллионы людей захотят переселиться к нам", – отметила климатолог.

Добавим, что 2019 год стал самым теплым в Киеве за всю историю наблюдений.

Что украинцы думают об изменениях климата

В конце 2019 года большинство граждан Украины (84%) считали, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Противоположного мнения придерживались лишь 9% опрошенных, свидетельствует опрос Research & Branding Group. В то же время украинцы не всегда считают, что глобальное потепление – это плохо.