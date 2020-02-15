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      Теплых зим в Украине станет больше, а лето и осень станут более засушливыми

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      Зима в Украине будет теплой и в последующие годы из-за изменения климата / nn.ru

      Зимой 2020 года и в последующие зимы в Украине больше не будет сильных морозов. Все из-за глобальных климатических изменений. Лето и осень станут более засушливыми, жарче будет на юге Украины.

      "Сильных морозов в Украине уже не предвидится. Зимняя погода длилась меньше 2 недель – зима началась 21 ноября, через неделю отступила, и на 2 месяца установилась осенняя бесснежная погода с положительными температурами. В начале февраля зима заявила о себе, но лишь на несколько дней", – рассказала член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата, заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института, кандидат физико-математических наук Светлана Краковская в комментарии "Фактам".

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      В ближайшие 30 – 50 лет изменения климата на Украину так не повлияют, как могут повлиять социальные проблемы, связанные с наплывом беженцев, прогнозирует Краковская.

      Количество теплых зим начнет увеличиваться. Количество осадков в стране останется на нынешнем уровне, но основная часть будет выпадать в холодный сезон. Лето и осень станут более засушливыми, жарче будет на юге Украины,
      – прогнозирует эксперт по изменению климата.

      Она также рассказала, что с середины века в южных областях Украины не будет климатической зимы (с температурами ниже нуля). А территория стран Ближнего Востока в будущем может превратиться в выжженную пустыню.

      "Если это произойдет, Украина столкнется с проблемой мигрантов – миллионы людей захотят переселиться к нам", – отметила климатолог.

      Добавим, что 2019 год стал самым теплым в Киеве за всю историю наблюдений.

      Что украинцы думают об изменениях климата

      В конце 2019 года большинство граждан Украины (84%) считали, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Противоположного мнения придерживались лишь 9% опрошенных, свидетельствует опрос Research & Branding Group. В то же время украинцы не всегда считают, что глобальное потепление – это плохо.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода Глобальное потепление Экология климат
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