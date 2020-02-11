В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег: впечатляющие фото и видео
Столицу Ирака засыпало снегом. Багдад покрыло снегом впервые за 12 лет. Жители города изрядно обрадовались чуду: делали фото и играли в снежки.
Снег выпал утром 11 февраля, а температура воздуха в Багдаде опустила до -2 градусов. Об этом сообщает Associated Press.
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Снегопады довольно часто бывают в горном северном регионе Ирака. Впрочем, в Багдаде они – настоящая редкость. Последний раз столица Ирака видела снег в 2008 году
Местные жители делятся в соцсетях яркими кадрами заснеженных улиц.
Снег в Багдаде: видео
В Багдаде выпал снег: видео
Заснеженный Багдад: видео
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