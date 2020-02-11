В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег: впечатляющие фото и видео

Столицу Ирака засыпало снегом. Багдад покрыло снегом впервые за 12 лет. Жители города изрядно обрадовались чуду: делали фото и играли в снежки.

Снег выпал утром 11 февраля, а температура воздуха в Багдаде опустила до -2 градусов. Об этом сообщает Associated Press.

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Снегопады довольно часто бывают в горном северном регионе Ирака. Впрочем, в Багдаде они – настоящая редкость. Последний раз столица Ирака видела снег в 2008 году

Местные жители делятся в соцсетях яркими кадрами заснеженных улиц.

#Iraq's capital #Baghdad (-2°) woke up covered in a thin layer of fresh snow, an extremely rare phenomenon for one of the world's hottest countries.

pic.twitter.com/XhGV9NTKgT — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) February 11, 2020

There is a first time for everything and this is baghdad first time in hundreds of years #snow #baghdad #بغداد pic.twitter.com/uls1yQ8m7B — Bader Al-Sammarraie (@SirBader5) February 11, 2020

Снег в Багдаде: виде​о

Omg #Baghdad is snowing , sooo excited to see snow it’s beautiful, it’s first time ever happens . pic.twitter.com/OP64ztJOJU — Ammar karim (@ammar_afp) February 11, 2020

В Багдаде выпал снег: виде​о

شفتو فرحة العراقيين ؟ شكد موضوع الثلج بسيط بس شلون كعدت الناس فرحانة ومرتاحة

هذا الشعب بسيط ويفرح بأبسط الاشياء#بغداد #Baghdad pic.twitter.com/OCOWSHjIr0 — Khatab alhayany (@Khatabalhayany) February 11, 2020

Заснеженный Багдад: виде​о