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      У Багдаді вперше за 12 років випав сніг: вражаючі фото та відео

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      Сніг у Багдаді / Фото із соцмереж

      Столицю Іраку засипало снігом. Багдад вкрило снігом вперше за 12 років. Жителі міста неабияк зраділи дивовижі: робили фото та гралися у сніжки.

      Сніг випав вранці 11 лютого, а температура повітря в Багдаді опустила до -2 градусів. Про це інформує Associated Press.

      Теж несподівано: У Саудівській Аравії випав сніг: дивовижні фото

      Снігопади досить часто бувають у гірському північному регіоні Іраку. Втім, у Багдаді вони – справжня рідкість. Востаннє столиця Іраку бачила сніг у 2008 році

      Місцеві мешканці діляться у соцмережах яскравими кадрами засніжених вулиць.

      Сніг у Багдаді: відео

      У Багдаді випав сніг: відео

      Засніжений Багдад: відео

       

      Штормовий вітер, сніг і хуртовини: де в Україні чекати негоду
      сьогодні
      56194
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Погода Ірак
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