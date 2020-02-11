У Багдаді вперше за 12 років випав сніг: вражаючі фото та відео
Столицю Іраку засипало снігом. Багдад вкрило снігом вперше за 12 років. Жителі міста неабияк зраділи дивовижі: робили фото та гралися у сніжки.
Сніг випав вранці 11 лютого, а температура повітря в Багдаді опустила до -2 градусів. Про це інформує Associated Press.
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Снігопади досить часто бувають у гірському північному регіоні Іраку. Втім, у Багдаді вони – справжня рідкість. Востаннє столиця Іраку бачила сніг у 2008 році
Місцеві мешканці діляться у соцмережах яскравими кадрами засніжених вулиць.
Сніг у Багдаді: відео
У Багдаді випав сніг: відео
Засніжений Багдад: відео
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