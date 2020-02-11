У Багдаді вперше за 12 років випав сніг: вражаючі фото та відео

Столицю Іраку засипало снігом. Багдад вкрило снігом вперше за 12 років. Жителі міста неабияк зраділи дивовижі: робили фото та гралися у сніжки.

Сніг випав вранці 11 лютого, а температура повітря в Багдаді опустила до -2 градусів. Про це інформує Associated Press.

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Снігопади досить часто бувають у гірському північному регіоні Іраку. Втім, у Багдаді вони – справжня рідкість. Востаннє столиця Іраку бачила сніг у 2008 році

Місцеві мешканці діляться у соцмережах яскравими кадрами засніжених вулиць.

#Iraq's capital #Baghdad (-2°) woke up covered in a thin layer of fresh snow, an extremely rare phenomenon for one of the world's hottest countries.

pic.twitter.com/XhGV9NTKgT — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) February 11, 2020

There is a first time for everything and this is baghdad first time in hundreds of years #snow #baghdad #بغداد pic.twitter.com/uls1yQ8m7B — Bader Al-Sammarraie (@SirBader5) February 11, 2020

Сніг у Багдаді: відео

Omg #Baghdad is snowing , sooo excited to see snow it’s beautiful, it’s first time ever happens . pic.twitter.com/OP64ztJOJU — Ammar karim (@ammar_afp) February 11, 2020

У Багдаді випав сніг: відео

شفتو فرحة العراقيين ؟ شكد موضوع الثلج بسيط بس شلون كعدت الناس فرحانة ومرتاحة

هذا الشعب بسيط ويفرح بأبسط الاشياء#بغداد #Baghdad pic.twitter.com/OCOWSHjIr0 — Khatab alhayany (@Khatabalhayany) February 11, 2020

Засніжений Багдад: відео