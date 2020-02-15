Теплих зим в Україні побільшає, а літо й осінь стануть більш посушливими

Взимку 2020 року та в наступні зими в Україні більше не буде сильних морозів. Усе через глобальні кліматичні зміни. Літо та осінь стануть більш посушливими, спекотніше буде на півдні України.

"Сильних морозів в Україні вже не передбачається. Зимова погода тривала менше 2 тижнів – зима почалася 21 листопада, через тиждень відступила, і на 2 місяці встановилася осіння безсніжна погода з позитивними температурами. На початку лютого зима заявила про себе, але лише на кілька днів", – розповіла членкиня міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, завідувачка лабораторією прикладної кліматології Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, кандидатка фізико-математичних наук Світлана Краковська в коментарі "Фактам".

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У найближчі 30 – 50 років зміни клімату на Україну так не вплинуть, як можуть вплинути соціальні проблеми, пов'язані з напливом біженців, прогнозує Краковська.

Кількість теплих зим почне збільшуватися. Кількість опадів у країні залишиться на нинішньому рівні, але основна частина випадатиме в холодний сезон. Літо і осінь стануть більш посушливими, спекотніше буде на півдні України,

– прогнозує експертка зі зміни клімату.

Вона також розповіла, що з середини століття в південних областях України не буде кліматичної зими (з температурами нижче нуля). А територія країн Близького Сходу в майбутньому може перетворитися на випалену пустелю.

"Якщо це станеться, Україна зіткнеться з проблемою мігрантів – мільйони людей захочуть переселитися до нас", – зазначила кліматологиня.

Додамо, що 2019 рік став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень.

Що українці думають про зміни клімату

В кінці 2019 року більшість громадян України (84%) вважали, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримувалися лише 9% опитаних, свідчить опитування Research & Branding Group. Водночас українці не завжди вважають, що глобальне потепління – це погано.