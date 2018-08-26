Непогода на западе Украины обесточила 53 населенных пункта
В результате непогоды на Львовщине обесточенными остаются 46 населенных пунктов, на Волыни – 7.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
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В результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 53 населенных пункта в 2 областях, а именно - во Львовской и Волынской,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.
Источник: 24 канал
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