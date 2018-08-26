Негода на заході України знеструмила 53 населені пункти

Внаслідок негоди на Львівщині знеструмленими зал7ишаються 46 населених пунктів, на Волині – 7.

Про це інформує прес-служба ДСНС України.

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Внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 53 населені пункти у 2 областях, а саме – у Львівській та Волинській,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання вже залучили бригади обленерго.