Негода з грозами і градом накриє Україну: синоптики назвали області

Сьогодні, 25 серпня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Так, на території західних областей пройдуть сильні дощі, які місцями будуть супроводжуватися градом.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

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25 серпня в західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, негоду варто очікувати мешканцям Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Волинської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей.



Попередження про грози в Україні 25 серпня

Окрім того, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у найближчі дні.

"25-27 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки (26-27 серпня крім більшості районів Волинської, Львівської та Закарпатської областей)", – додали у ДСНС.



Попередження про надзвичайну пожежну небезпеку 25 серпня