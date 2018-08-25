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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Негода з грозами і градом накриє Україну: синоптики назвали області

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В Україні 25 серпня на Заході очікуються грози
В Україні 25 серпня на Заході очікуються грози / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 25 серпня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Так, на території західних областей пройдуть сильні дощі, які місцями будуть супроводжуватися градом.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

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25 серпня в західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду,
– йдеться у повідомленні.

Зокрема, негоду варто очікувати мешканцям Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Волинської, Рівненської, Тернопільської та Хмельницької областей.


Попередження про грози в Україні 25 серпня

Окрім того, синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у найближчі дні.

"25-27 серпня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки (26-27 серпня крім більшості районів Волинської, Львівської та Закарпатської областей)", – додали у ДСНС.


Попередження про надзвичайну пожежну небезпеку 25 серпня

Теги: Новини України Негода в Україні Погода ДСНС
Джерело: 24 Канал
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