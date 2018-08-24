Рясний град випав у Яремче: вражаючі фото та відео
У п'ятницю, 24 серпня, в місті Яремче Івано-Франківської області випав рясний дощ із градом. Стихія затопила вулиці міста, внаслідок чого утворились затори.
Про це передає місце видання "Версія".
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Зазначається, що через сильну зливу з градом по вулицях міста потекли ріки брудної води. Погіршення погодних умов призвело до утворення значних заторів у місті.
Негода у Яремче
Сильна злива у Яремче
Користувачі соцмереж почали активно ділитися фотографіями затоплених вулиць в інтернеті та обговорювати негоду.
Джерело: 24 Канал
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