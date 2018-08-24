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Рясний град випав у Яремче: вражаючі фото та відео

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Рясний град випав у Яремче
Рясний град випав у Яремче / zaxid.net

У п'ятницю, 24 серпня, в місті Яремче Івано-Франківської області випав рясний дощ із градом. Стихія затопила вулиці міста, внаслідок чого утворились затори.

Про це передає місце видання "Версія".

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Зазначається, що через сильну зливу з градом по вулицях міста потекли ріки брудної води. Погіршення погодних умов призвело до утворення значних заторів у місті.


Негода у Яремче


Сильна злива у Яремче

Користувачі соцмереж почали активно ділитися фотографіями затоплених вулиць в інтернеті та обговорювати негоду.

 

Вовремя приехать - это талант)))))))

Допис, поширений Анастасия Шенгель (@anastasiiashengel)

 

#Яремчепогодка #результат

Допис, поширений користувачем @ ya_lenochka_ya

 

this was kinda scary

Допис, поширений TO BE OR NOT TO BE (@hamad_alsultaan)

 

Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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