Обильный град выпал в Яремче: впечатляющие фото и видео
В пятницу, 24 августа, в городе Яремче Ивано-Франковской области выпал обильный дождь с градом. Стихия затопила улицы города, в результате чего образовались пробки.
Об этом передает местное издания "Версия".
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Отмечается, что из-за сильного ливня с градом по улицам города потекли реки грязной воды. Ухудшение погодных условий привело к образованию значительных пробок в городе.
Пользователи соцсетей начали активно делиться фотографиями затопленных улиц в интернете и обсуждать погоду.
Источник: 24 Канал
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