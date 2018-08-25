Непогода с грозами и градом накроет Украину: синоптики назвали области

Сегодня, 25 августа, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Так, на территории западных областей пройдут сильные дожди, которые местами будут сопровождаться градом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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25 августа в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

В частности, ненастье следует ожидать жителям Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областей.

Предупреждение о грозах в Украине 25 августа

Кроме того, синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ближайшие дни.

"25-27 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности (26-27 августа кроме большинства районов Волынской, Львовской и Закарпатской областей)", – добавили в ГСЧС.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности 25 августа