Непогода не отступает – спасатели сделали очередное предупреждение

В течение 4 марта в Украине снова ухудшится погода – в результате воздействия активного циклона в Украине ожидаются сильные снегопады.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, в южных, восточных, большинстве центральных областей ожидается сильный снег, который будет переходить в дождь, налипание мокрого снега, гололед.

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В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и Карпатах тоже сильный снег и метель.

Кроме того, прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. На Киевщине и в Киеве порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет второй, желтый, уровень угрозы нарушения движения транспорта, осложнение работы электрических сетей, коммунального хозяйства", – предупредили в ГСЧС.