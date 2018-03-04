Негода не відступає – рятувальники зробили чергове попередження
Протягом 4 березня в Україні знову погіршиться погода – внаслідок впливу активного циклону в Україні очікуються сильні снігопади.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Таке, у південних, східних, більшості центральних областей очікується сильний сніг, який переходитиме у дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь.
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У Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях та Карпатах теж сильний сніг і хуртовини.
Окрім того, Україні прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. На Київщині та у Києві пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.
"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме другий, жовтий, рівень загрози порушення руху транспорту, ускладнення роботи електричних мереж, комунального господарства", – попередили в ДСНС.