Негода не відступає – рятувальники зробили чергове попередження

Протягом 4 березня в Україні знову погіршиться погода – внаслідок впливу активного циклону в Україні очікуються сильні снігопади.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Таке, у південних, східних, більшості центральних областей очікується сильний сніг, який переходитиме у дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь.

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У Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській областях та Карпатах теж сильний сніг і хуртовини.

Окрім того, Україні прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. На Київщині та у Києві пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, що становитиме другий, жовтий, рівень загрози порушення руху транспорту, ускладнення роботи електричних мереж, комунального господарства", – попередили в ДСНС.