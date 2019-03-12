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      Непогода не отступает: часть Украины накроют сильные дожди с мокрым снегом

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      В Украину придут дожди с мокрым снегом
      В Украину придут дожди с мокрым снегом / Фото из открытых источников

      В Украине продолжит бушевать весенняя непогода. Сегодня, 12 марта, стихнут порывы ветра, наделавшие бедствия накануне. Однако, в южные и восточные области придет похолодание с дождями и мокрым снегом.

      Непогода началась на выходных 9-10 марта, из-за чего в Украине объявили штормовое предупреждение. Шквальный ветер, местами достигавший 40 метров в секунду, наделал немало бед – погибли три человека, были повалены деревья, сорваны линии электропередач и крыши домов.

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      Сегодня, 12 марта, порывы ветра стихнут на всей територии страны, однако погода усложнится в юго-восточных регионах. Синоптики предупреждают о І уровне опасности – желтый, передает ГСЧС.

      Сильный дождь и мокрый снег ожидаются днем в оккупированном Крыму и Приазовье – Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.


      Юго-восточные области накроет непогода

      Кроме того, в высокогорье Карпат в Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за снегопадов и метелей продержится высокая опасность схода лавин.

      К каким последствиям привела непогода в Украине?
      Утром 10 марта в Виннице на 11-летнюю девочку упало дерево, когда она стояла с мамой на троллейбусной остановке. Ребенок погиб на месте. Во время второй волны урагана в Хмельнике, что также Винницкой области из-за падения дерева погибла 29-летняя женщина.

      В городе Коростышев на Житомирщине шквалы ветра сорвали кровлю со здания, которая упала на двух женщин. 53-летняя мать скончалась на месте, а ее 23-летняя дочь сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации.

      Из-за сильного урагана, который бушевал 11 марта, без света остались 537 населенных пунктов в 15 областях. Кроме того, спасатели убрали более 160 поваленных деревьев и десятки сорванных крыш.

      blog_ava
      Прогноз погоды на 12 марта: штормовой ветер и дождь со снегом не покинут Украину
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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Снег в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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