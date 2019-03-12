10:46
12 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гучне повернення Няш-мяши. Чому росіяни повстали проти Путіна
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті.UA: Ручні клоуни Пині. Як Труханов професійно вдає з себе дурня
      Вєсті.UA
      23:39, 11 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Негода не відступає: частину України накриють сильні дощі з мокрим снігом

      77 Читать новость на русском
      В Україну прийдуть дощі з мокрим снігом
      В Україну прийдуть дощі з мокрим снігом / Фото з відкритих джерел

      В Україні продовжить вирувати весняна негода. Сьогодні, 12 березня, стихнуть пориви вітру, що наробили лиха напередодні. Проте, у південні та східні області прийде похолодання з дощами та мокрим снігом.

      Негода почалася на вихідних 9-10 березня, через що в Україні оголосили штормове попередження. Шквальний вітер, що подекуди сягав до 40 метрів за секунду, наробив чимало лиха – загинули три людини, були повалені дерева, зірвані лінії електропередач та дахи будинків.

      Читайте також: Одесу накрила піщана буря: фото і відео

      Сьогодні, 12 березня, пориви вітру стихнуть на всій територїі країни, проте погода ускладниться у південно-східних регіонах. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності – жовтий, передає ДСНС.

      Сильний дощ та мокрий сніг очікуються вдень в окупованому Криму та Приазов'ї – Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.


      Південно-східні області накриє негода

      Окрім того, у високогір'ї Карпат в Івано-Франківській та Закарпатській областях через снігопади і хуртовини протримається висока небезпека сходження лавин.

      До яких наслідків призвела негода в Україні?Зранку 10 березня у Вінниці на 11-річну дівчинку впало дерево, коли вона стояла з мамою на тролейбусній зупинці. Дитина загинула на місці. Під час другої хвилі буревію у Хмільнику, що також на Вінниччині, через падіння дерева загинула 29-річна жінка.

      У місті Коростишів на Житомирщині шквали вітру зірвали покрівлю з будівлі, яка впала на двох жінок. 53-річна мати померла на місці, а її 23-річна донька наразі у важкому стані перебуває у реанімації.

      Через сильний буревій, що вирував 11 березня, без світла залишилися 537 населених пунктів у 15 областях. Окрім того, рятувальники прибрали понад 160 повалених дерев та десятки зірваних дахів.

      blog_ava
      Головні новини 11 березня: вбивча негода в Україні і нова провокація Росії на Азові
      сьогодні
      5170
      Теги: Негода в Україні Погода Сніг в Україні Новини України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Как Украине войти в топ-10 стран по добыче биогаза
      сьогодні , 10:02 Как Украине войти в топ-10 стран по добыче биогаза
      Максим Єфімов 142
      Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти
      сьогодні , 10:01 Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти
      Альона Захарова 1308
      Огорожа, яка прикрасить ваш двір: як зробити її надійною і більш довговічною
      11 березня , 11:00 Огорожа, яка прикрасить ваш двір: як зробити її надійною і більш довговічною
      2389
      Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      сьогодні , 08:40 Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      Артем Овдієнко 551
      Не хотите говорить – получайте коктейль Молотова: как россияне выражают недовольство властью
      сьогодні , 01:00 Не хотите говорить – получайте коктейль Молотова: как россияне выражают недовольство властью
      Іван Яковина 1697
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук