Негода не відступає: частину України накриють сильні дощі з мокрим снігом

В Україні продовжить вирувати весняна негода. Сьогодні, 12 березня, стихнуть пориви вітру, що наробили лиха напередодні. Проте, у південні та східні області прийде похолодання з дощами та мокрим снігом.

Негода почалася на вихідних 9-10 березня, через що в Україні оголосили штормове попередження. Шквальний вітер, що подекуди сягав до 40 метрів за секунду, наробив чимало лиха – загинули три людини, були повалені дерева, зірвані лінії електропередач та дахи будинків.

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Сьогодні, 12 березня, пориви вітру стихнуть на всій територїі країни, проте погода ускладниться у південно-східних регіонах. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності – жовтий, передає ДСНС.

Сильний дощ та мокрий сніг очікуються вдень в окупованому Криму та Приазов'ї – Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.



Південно-східні області накриє негода

Окрім того, у високогір'ї Карпат в Івано-Франківській та Закарпатській областях через снігопади і хуртовини протримається висока небезпека сходження лавин.

До яких наслідків призвела негода в Україні?Зранку 10 березня у Вінниці на 11-річну дівчинку впало дерево, коли вона стояла з мамою на тролейбусній зупинці. Дитина загинула на місці. Під час другої хвилі буревію у Хмільнику, що також на Вінниччині, через падіння дерева загинула 29-річна жінка.



У місті Коростишів на Житомирщині шквали вітру зірвали покрівлю з будівлі, яка впала на двох жінок. 53-річна мати померла на місці, а її 23-річна донька наразі у важкому стані перебуває у реанімації.



Через сильний буревій, що вирував 11 березня, без світла залишилися 537 населених пунктів у 15 областях. Окрім того, рятувальники прибрали понад 160 повалених дерев та десятки зірваних дахів.