Непогода в Украине: Аваков допустил запрет на движение транспорта
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключает возможность перекрытия дорог в связи с ухудшением погодных условий, которое прогнозируют в ближайшие дни.
По словам министра, ухудшение погоды связано с двумя циклонами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
К теме: На Киев надвигается мощный снегопад: как водителям и пешеходам уберечься от непогоды
Аваков добавил, что ухудшение погоды – это чрезвычайная ситуация для служб, а не для людей.
Ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля – должно быть чрезвычайной ситуацией для служб. Для людей – это просто зима, метель,
– сказал он.
Что известно о непогоде в Украине
Самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на Востоке и Юге Украины, на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах. Кроме того, сильный штормовой ветер ожидают на севере и значительной части негорного запада. Также здесь есть вероятность умеренных или небольших осадков.
Что нужно делать пешеходам во время непогоды:
- ходить не спеша, ноги следует слегка расслабить и немного согнуть в коленях, ступать на всю подошву;
- не держать руки в карманах, это увеличивает возможность упасть или получить тяжелую травму – перелом, сотрясение мозга;
- размахивать руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу стоит попробовать быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- если падения все же не избежать – лучше напрячь мышцы, сгруппироваться, а после касания к земле попытаться перекатиться. Тогда сила удара будет меньше.
- быть внимательными на тротуаре, ведь во время непогоды автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- не стоит перебегать дорогу перед транспортом, ведь тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходить металлические крышки люков, они могут быть покрыты льдом.
Выбор редакции
-
На что потратят 2,9 миллиарда долларов, полученных от "Газпрома": предложение Зеленскогосегодня , 00:03
-
Главные новости 4 февраля: в Украине станет меньше нардепов, "Слуга народа" побеждает на выборах4 февраля , 23:10
-
Мама сделала невероятные правдивые комиксы о беременности и материнстве: захватывающие фото4 февраля , 21:34