00:37
5 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: РПЦ изобрела вакцину против коронавируса. Якутия убежит от Путина
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 февраля
      Вести.UA: бомбардировка азовским коронавирусом. Неприкосновенность ОПЗЖопцев
      Вєсті.UA
      22:31, 4 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА ГРИПП В УКРАИНЕ УБИЙСТВО АНДРЕЯ СОТНИКА

      Непогода в Украине: Аваков допустил запрет на движение транспорта

      47 Читати новину українською
      Арсен Аваков / mvs.gov.ua

      Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключает возможность перекрытия дорог в связи с ухудшением погодных условий, которое прогнозируют в ближайшие дни.

      По словам министра, ухудшение погоды связано с двумя циклонами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

      К теме: На Киев надвигается мощный снегопад: как водителям и пешеходам уберечься от непогоды

      Аваков добавил, что ухудшение погоды – это чрезвычайная ситуация для служб, а не для людей.

      Ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля – должно быть чрезвычайной ситуацией для служб. Для людей – это просто зима, метель,
      – сказал он.

      Что известно о непогоде в Украине

      Самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на Востоке и Юге Украины, на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах. Кроме того, сильный штормовой ветер ожидают на севере и значительной части негорного запада. Также здесь есть вероятность умеренных или небольших осадков.

      Что нужно делать пешеходам во время непогоды:

      • ходить не спеша, ноги следует слегка расслабить и немного согнуть в коленях, ступать на всю подошву;
      • не держать руки в карманах, это увеличивает возможность упасть или получить тяжелую травму – перелом, сотрясение мозга;
      • размахивать руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
      • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу стоит попробовать быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
      • если падения все же не избежать – лучше напрячь мышцы, сгруппироваться, а после касания к земле попытаться перекатиться. Тогда сила удара будет меньше.
      • быть внимательными на тротуаре, ведь во время непогоды автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
      • не стоит перебегать дорогу перед транспортом, ведь тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
      • обходить металлические крышки люков, они могут быть покрыты льдом.
      Чиновника Кабмина задержали с 2 миллионами гривен взятки в черном пакете: фото
      4 февраля
      544
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Арсен Аваков Непогода в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 4 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      4 февраля , 23:10 Главные новости 4 февраля: в Украине станет меньше нардепов, "Слуга народа" побеждает на выборах
      Андрій Шляхтін 123
      4 февраля , 23:00 Нас пытали током, а девушек насиловали: экс-пленник Усатюк рассказал об ужасах плена (18+)
      Олексій Печій 303
      30 января , 17:50 Красивые и успешные: пятерка самых привлекательных покеристок мира – фото
      432
      3 февраля , 10:00 Почему жить в Батуми лучше, чем в Барселоне: преимущества инвестиций в недвижимость в Грузии
      1280
      4 февраля , 21:30 Выборы президента США: как голосуют и выбирают американцы
      Анатолій Максимов 186
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук