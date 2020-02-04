Непогода в Украине: Аваков допустил запрет на движение транспорта

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключает возможность перекрытия дорог в связи с ухудшением погодных условий, которое прогнозируют в ближайшие дни.

По словам министра, ухудшение погоды связано с двумя циклонами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

К теме: На Киев надвигается мощный снегопад: как водителям и пешеходам уберечься от непогоды

Аваков добавил, что ухудшение погоды – это чрезвычайная ситуация для служб, а не для людей.

Ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля – должно быть чрезвычайной ситуацией для служб. Для людей – это просто зима, метель,

– сказал он.

Что известно о непогоде в Украине

Самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на Востоке и Юге Украины, на Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах. Кроме того, сильный штормовой ветер ожидают на севере и значительной части негорного запада. Также здесь есть вероятность умеренных или небольших осадков.

Что нужно делать пешеходам во время непогоды: