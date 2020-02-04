00:06
5 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ винайшла вакцину проти коронавірусу. Якутія втече від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:59, 4 лютого
      Вєсті.UA: Бомбардування Азовським коронавірусом. Недоторканність ОПЗЖопців
      Вєсті.UA
      22:28, 4 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА

      Негода в Україні: Аваков допустив заборону на рух транспорту

      434 Читать новость на русском
      Арсен Аваков / mvs.gov.ua

      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не виключає можливість перекриття доріг у зв’язку з погіршенням погодних умов, яке прогнозують найближчими днями.

      За словами міністра, погіршення погоди пов'язано з двома циклонами. Про це повідомляє пресслужба МВС.

      До теми: На Київ суне потужний снігопад: як водіям і пішоходам вберегтися від негоди

      Аваков додав, що погіршення погоди — це надзвичайна ситуація для служб, а не для людей.

      Погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого – повинно бути надзвичайною ситуацією для служб. Для людей – це просто зима, хуртовина,
      – сказав він.

      Що відомо про негоду в Україні

      Найсерйозніші циклонічні події розгорнуться у центральних областях, на Сході та Півдні України, на Прикарпатті, Закарпатті та у Карпатах. Крім того, сильний штормовий вітер очікують на півночі та значній частині негірського заходу. Також тут є ймовірними помірні або невеликі опади.

      Що треба робити пішоходам під час негоди:

      • ходити не поспішаючи, ноги варто злегка розслабити і трохи зігнути у колінах, ступати на всю підошву;
      • не тримати руки в кишенях, це збільшує можливість впасти або отримати важку травму – перелом, струс мозку;
      • розмахувати руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
      • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю варто спробувати швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
      • якщо падіння все ж не уникнути – краще напружити м'язи, згрупуватись, а після торкання до землі спробувати перекотитись. Тоді сила удару буде меншою.
      • бути уважними на тротуарі, адже під час негоди автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
      • не варто перебігати дорогу перед транспортом, адже гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
      • обходити металеві кришки люків, вони можуть бути покриті льодом.
      На Київ суне потужний снігопад: як водіям і пішоходам вберегтися від негоди
      4 лютого
      6704
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Негода в Україні Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 4 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      4 лютого , 23:09 Головні новини 4 лютого: в Україні стане менше нардепів, "Слуга народу" перемагає на виборах
      Андрій Шляхтін 551
      4 лютого , 23:00 Нас катували струмом, а дівчат ґвалтували: ексбранець Усатюк розповів про жахіття полону (18+)
      Олексій Печій 1350
      30 січня , 17:45 Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото
      4971
      3 лютого , 10:00 Чому ви захочете жити в Батумі, а не в Барселоні: переваги інвестицій в нерухомість в Грузії
      1800
      4 лютого , 21:30 Вибори президента США: як голосують та обирають американці
      Анатолій Максимов 1819
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук