Негода в Україні: Аваков допустив заборону на рух транспорту

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не виключає можливість перекриття доріг у зв’язку з погіршенням погодних умов, яке прогнозують найближчими днями.

За словами міністра, погіршення погоди пов'язано з двома циклонами. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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Аваков додав, що погіршення погоди — це надзвичайна ситуація для служб, а не для людей.

Погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого – повинно бути надзвичайною ситуацією для служб. Для людей – це просто зима, хуртовина,

– сказав він.

Що відомо про негоду в Україні

Найсерйозніші циклонічні події розгорнуться у центральних областях, на Сході та Півдні України, на Прикарпатті, Закарпатті та у Карпатах. Крім того, сильний штормовий вітер очікують на півночі та значній частині негірського заходу. Також тут є ймовірними помірні або невеликі опади.

Що треба робити пішоходам під час негоди: