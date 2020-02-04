Негода в Україні: Аваков допустив заборону на рух транспорту
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не виключає можливість перекриття доріг у зв’язку з погіршенням погодних умов, яке прогнозують найближчими днями.
За словами міністра, погіршення погоди пов'язано з двома циклонами. Про це повідомляє пресслужба МВС.
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Аваков додав, що погіршення погоди — це надзвичайна ситуація для служб, а не для людей.
Погіршення погодних умов, яке очікується в країні з 5 по 7 лютого – повинно бути надзвичайною ситуацією для служб. Для людей – це просто зима, хуртовина,
– сказав він.
Що відомо про негоду в Україні
Найсерйозніші циклонічні події розгорнуться у центральних областях, на Сході та Півдні України, на Прикарпатті, Закарпатті та у Карпатах. Крім того, сильний штормовий вітер очікують на півночі та значній частині негірського заходу. Також тут є ймовірними помірні або невеликі опади.
Що треба робити пішоходам під час негоди:
- ходити не поспішаючи, ноги варто злегка розслабити і трохи зігнути у колінах, ступати на всю підошву;
- не тримати руки в кишенях, це збільшує можливість впасти або отримати важку травму – перелом, струс мозку;
- розмахувати руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю варто спробувати швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- якщо падіння все ж не уникнути – краще напружити м'язи, згрупуватись, а після торкання до землі спробувати перекотитись. Тоді сила удару буде меншою.
- бути уважними на тротуарі, адже під час негоди автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- не варто перебігати дорогу перед транспортом, адже гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
- обходити металеві кришки люків, вони можуть бути покриті льодом.
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