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Непогода в Украине: какая ситуация на дорогах 19 марта

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Непогода в Украине: какая ситуация на дорогах 19 марта

В течение суток погодные условия на большей территории Украины определял циклон, который утром 19 марта переместился из западных и южных областей в восточном направлении.

По состоянию на 8:00 часов понедельника, 19 марта, снег наблюдается в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и юго-восточных частях Полтавской и Черкасской областей, где сильный порывистый ветер до 20 м/с приводит к образованию заносов. Высота снежного покрова в некоторых районах достигает 20-25 см.

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Небольшой снег в Херсонской и Донецкой областях, в Запорожской области – снег с дождем. Незначительные осадки в виде снега в отдельных районах Львовской области.

Покрытие на автодорогах государственного значения местами заснеженное. Температура воздуха колеблется в пределах от -6 ...- 16 градусов.

На перевальных участках дорог в Ивано-Франковской и Львовской областях небольшой снег. Температура воздуха -8 ... -14 градусов. Состояние покрытия заснеженное.

По сообщению УкрГМЦ 19 марта сильный снег и метели в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях. В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед. На остальной территории без осадков; на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с.

Теги: Новости Украины Госслужба автодорог Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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