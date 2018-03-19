Негода в Україні: яка ситуація на дорогах 19 березня

Протягом доби погодні умови на більшій території України визначав активний циклон, який на ранок 19 березня перемістився із західних та південних областей у східному напрямку.

Станом на 8:00 годину понеділка, 19 березня, сильний сніг спостерігається у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та південно-східних частинах Полтавської і Черкаської областей, де сильний поривчастий вітер до 20 м/с спричиняє утворення переметів. Висота снігового покриву в деяких районах сягає до 20-25 см.

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Невеликий сніг у Херсонській та Донецькій областях, у Запорізькій області – сніг з дощем. Незначні опади у вигляді снігу в окремих районах Львівської області.

Покриття на автодорогах державного значення місцями засніжене. Температура повітря коливається в межах від -6...-16 градусів.

На перевальних ділянках доріг в Івано-Франківській та Львівській областях невеликий сніг. Температура повітря -8…-14 градусів. Стан покриття засніжений.

За повідомленням УкрГМЦ 19 березня сильний сніг та хуртовини у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь. На решті території без опадів; на півдні та сході країни пориви вітру 15-20 м/с.