Непогода в Украине: на Черниговщине свыше 120 населенных пунктов остались без света

В Украине бушует активный циклон, который стал причиной обесточивания сел, осложнения движения на трассах и пробок. В самом эпицентре оказались Черниговщина, Киевщина, Житомирщина и Сумщина.

В Киев выборочно не пропускают большие фуры. Таким образом хотят освободить улицы столицы для коммунальной техники.

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Водителям, которые ждут на въездах, обустроили пункты обогрева. Спасатель Геннадий заверил, что они пытаются оказать любую возможную помощь.

На Черниговщине более 120 населенных пунктов остались без света из-за сильного снегопада. Кое-где снега насыпало до 20 сантиметров. На дорогах затруднено движение, а спасатели просят водителей не выезжать на личных автомобилях без крайней необходимости.

В течение суток спасателями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям оказывалась помощь по высвобождению транспортных средств, оказавшихся на автодорогах в сложных погодных условиях,

– сказал спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области Роман Хропатый.

Изрядно замело и Житомирщину. За ночь в городе выпало более 10 сантиметров снега. И, если основные дороги города коммунальщикам почистить удалось, то до тротуаров техника так и не дошла: чтобы добраться до работы, людям приходилось либо перепрыгивать через сугробы, либо же ходить по неубранному снегу. Коммунальщики оправдываются, уверяя, что делают все возможное.



Коммунальщики убирают снег

Не вижу я, чтобы оно нормально чистилось, по крайней мере тротуары. Снег уже давно падает, а техники почти нет. Иногда что-то проезжает, но мало,

– отметил житомирянин Анатолий.

Гололедица на трассе стала причиной аварии на Львовщине. На трассе Львов – Тернополь военный КрАЗ выехал на встречную полосу, где влетел в микроавтобус. Госпитализировали водителя и шестерых пассажиров микроавтобуса. Известно, что трое из них – дети и подростки.