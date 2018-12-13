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      Негода в Україні: на Чернігівщині понад 120 населених пунктів залишилися без світла

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      В Україні вирує активний циклон, який став причиною знестумлення сіл, ускладнення руху на трасах і заторів. У самому епіцентрі опинилися Чернігівщина, Київщина, Житомирщина та Сумщина.

      До Києва вибірково не пропускають великі фури. Таким чином хочуть звільнити вулиці столиці для комунальної техніки.

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      Кермувальникам, які чекають на в'їздах облаштувати пункти обігріву. Рятувальник Геннадій запевнив, що вони намагаються надати будь-яку допомогу.

      На Чернігівщині понад 120 населених пунктів залишились без світла через сильний снігопад. Подекуди снігу насипало до 20 сантиметрів. На дорогах ускладнений рух, а рятувальники просять водіїв не виїжджати на власних автівках без нагальної потреби.

      Упродовж доби рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій надавалась допомога по вивільненню транспортних засобів, які опинилися на автошляхах в складних погодних умовах,
      – сказав речник Держслужби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області Роман Хропатий.

      Добряче замело і Житомирщині. За ніч у місті випало понад 10 сантиметрів снігу. І, якщо основні дороги міста комунальникам почистити вдалось, то до тротуарів техніка так і не дійшла, аби дістатись до роботи людям доводилось або перестрибувати через кучугури, або ж ходити по неприбраному снігу. Комунальники виправдовуються, запевняючи, що роблять все можливе.

      Комунальники прибирають сніг
      Комунальники прибирають сніг

      Не бачу я, щоб воно нормально чистилось, принаймні тротуари. Сніг вже давно падає, а техніки майже немає. Інколи щось проїжджає, але мало,
      – наголосив житомирянин Анатолій.

      Ожеледиця на трасі стала причиною аварії на Львівщині. На трасі Львів – Тернопіль військовий КРАЗ виїхав на зустрічну смугу, де влетів у мікроавтобус. Ушпиталили водія та шістьох пасажирів мікроавтобуса. Відомо, що троє з них – діти й підлітки. 

      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Новини України Сніг в Україні Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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