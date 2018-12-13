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      Прогноз погоди на 14 грудня: в Україні буде холодно та місцями сніжитиме

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      Погода 14 грудня 2018 Україна: прогноз погоди від синоптиків
      Прогноз погоди в Україні на 14 грудня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 14 грудня, буде прохолодною. Сніг слід очікувати у північних областях, на Заході, на Вінниччині, Черкащині та районах Кропивницького. У південній частині України лише місцями невеликі опади, а на Сході України опадів не буде.

      Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

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      Снігом ще сипатиме та підсипатиме на Півночі, включно, зрозуміло, з Києвом, на Заході, місцями у центральних областях України та на Одещині,
      – додала експертка.

      В середньому в Україні температура повітря вдень буде близько 0 градусів.

      У Києві температура повітря вночі буде від 0 до -2 градусів морозу, а вдень у столиці близько 0.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 14 грудня, у містах України :

      Ужгород – +1…+3

      Львів – 0…-2

      Івано-Франківськ – 0…-2

      Тернопіль – 0…-2

      Чернівці – 0…-2

      Хмельницький – 0…-2

      Луцьк – 0…-2

      Рівне – 0…-2

      Житомир – 0…-2

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +1…+3

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь – +3…+5

      Кропивницький – -1…+1

      Черкаси – -1…+1

      Чернігів – 0…-2

      Суми – -1…-3

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – 0...-2

      погода Україна 14 грудня
      Погода на п'ятницю, 14 грудня, від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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