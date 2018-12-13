Погода 14 грудня 2018 Україна: прогноз погоди від синоптиків

Погода в Україні у п'ятницю, 14 грудня, буде прохолодною. Сніг слід очікувати у північних областях, на Заході, на Вінниччині, Черкащині та районах Кропивницького. У південній частині України лише місцями невеликі опади, а на Сході України опадів не буде.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє український синоптик Наталка Діденко.

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Снігом ще сипатиме та підсипатиме на Півночі, включно, зрозуміло, з Києвом, на Заході, місцями у центральних областях України та на Одещині,

– додала експертка.

В середньому в Україні температура повітря вдень буде близько 0 градусів.

У Києві температура повітря вночі буде від 0 до -2 градусів морозу, а вдень у столиці близько 0.

Прогноз погоди на п'ятницю, 14 грудня, у містах України :

Ужгород – +1…+3

Львів – 0…-2

Івано-Франківськ – 0…-2

Тернопіль – 0…-2

Чернівці – 0…-2

Хмельницький – 0…-2

Луцьк – 0…-2

Рівне – 0…-2

Житомир – 0…-2

Вінниця – -1…+1

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +3…+5

Кропивницький – -1…+1

Черкаси – -1…+1

Чернігів – 0…-2

Суми – -1…-3

Полтава – -1…+1

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – 0...-2



Погода на п'ятницю, 14 грудня, від Укргідрометцентру