Погода 14 грудня 2018 Україна: прогноз погоди від синоптиків

Прогноз погоди на 14 грудня: в Україні буде холодно та місцями сніжитиме
Погода в Україні у п'ятницю, 14 грудня, буде прохолодною. Сніг слід очікувати у північних областях, на Заході, на Вінниччині, Черкащині та районах Кропивницького. У південній частині України лише місцями невеликі опади, а на Сході України опадів не буде.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє український синоптик Наталка Діденко.
Читайте також: Снігопади в Україні залишили без світла 170 міст і сіл
Снігом ще сипатиме та підсипатиме на Півночі, включно, зрозуміло, з Києвом, на Заході, місцями у центральних областях України та на Одещині,
– додала експертка.
В середньому в Україні температура повітря вдень буде близько 0 градусів.
У Києві температура повітря вночі буде від 0 до -2 градусів морозу, а вдень у столиці близько 0.
Прогноз погоди на п'ятницю, 14 грудня, у містах України :
Ужгород – +1…+3
Львів – 0…-2
Івано-Франківськ – 0…-2
Тернопіль – 0…-2
Чернівці – 0…-2
Хмельницький – 0…-2
Луцьк – 0…-2
Рівне – 0…-2
Житомир – 0…-2
Вінниця – -1…+1
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +1…+3
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +3…+5
Кропивницький – -1…+1
Черкаси – -1…+1
Чернігів – 0…-2
Суми – -1…-3
Полтава – -1…+1
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – 0...-2
Погода на п'ятницю, 14 грудня, від Укргідрометцентру