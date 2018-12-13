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      Снігопади в Україні залишили без світла 170 міст і сіл

      307 Читать новость на русском
      Снігопади в Україні залишили без світла 170 міст і сіл
      Снігопади в Україні залишили без світла 170 міст і сіл / Ілюстративне фото

      Станом на ранок четверга, 13 грудня, через снігопади та сильний вітер в Україні без електропостачання опинились 170 населених пунктів у 6-и областях.

      Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

      Зокрема, в Чернігівській без світла залишились 85 населених пунктів, у Київській – 40, Сумській – 30, Херсонській – 9, Кіровоградській – 4 і Миколаївській – 2.

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      Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання. Рух транспорту на дорогах забезпечено.

      До слова, 12 грудня Київ засипало снігом і до міста заборонили в’їжджати вантажівкам. У разі ще більшого погіршення погоди, у столиці можуть закрити місцеві школи та дитячі садки.

       

      Теги: Новини України Негода в Україні Надзвичайні ситуації Погода Сніг в Україні Електроенергія ДСНС
      Джерело: 24 канал
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