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      Снегопады в Украине оставили без света 170 городов и сел

      93 Читати новину українською
      Снегопады в Украине оставили без света 170 городов и сел
      Снегопады в Украине оставили без света 170 городов и сел / Иллюстративное фото

      По состоянию на утро четверга, 13 декабря, из-за снегопадов и сильного ветра в Украине без электроснабжения оказались 170 населенных пунктов в 6-и областях.

      Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

      В частности, в Черниговской без света остались 85 населенных пунктов, в Киевской – 40, в Сумской – 30, Херсонской – 9, Кировоградской – 4 и Николаевской – 2.

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      Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения. Движение транспорта на дорогах обеспечено.

      К слову, 12 декабря Киев засыпало снегом, и в город запретили въезжать грузовикам. В случае еще большего ухудшения погоды в столице могут закрыть местные школы и детские сады.

      Теги: Снег в Украине Новости Украины Погода Непогода в Украине Чрезвычайное происшествие ГСЧС Электроэнергия
      Источник: 24 канал
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