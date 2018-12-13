Снегопады в Украине оставили без света 170 городов и сел

По состоянию на утро четверга, 13 декабря, из-за снегопадов и сильного ветра в Украине без электроснабжения оказались 170 населенных пунктов в 6-и областях.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Черниговской без света остались 85 населенных пунктов, в Киевской – 40, в Сумской – 30, Херсонской – 9, Кировоградской – 4 и Николаевской – 2.

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Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения. Движение транспорта на дорогах обеспечено.

К слову, 12 декабря Киев засыпало снегом, и в город запретили въезжать грузовикам. В случае еще большего ухудшения погоды в столице могут закрыть местные школы и детские сады.