Снегопады в Украине оставили без света 170 городов и сел
По состоянию на утро четверга, 13 декабря, из-за снегопадов и сильного ветра в Украине без электроснабжения оказались 170 населенных пунктов в 6-и областях.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В частности, в Черниговской без света остались 85 населенных пунктов, в Киевской – 40, в Сумской – 30, Херсонской – 9, Кировоградской – 4 и Николаевской – 2.
Читайте также: Часть Украины накрыли мощные снегопады: впечатляющие фото и видео
Бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения. Движение транспорта на дорогах обеспечено.
К слову, 12 декабря Киев засыпало снегом, и в город запретили въезжать грузовикам. В случае еще большего ухудшения погоды в столице могут закрыть местные школы и детские сады.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы5 декабря , 15:08
Подорожание газа на 23% – это только первый этап, – эксперт19 октября , 20:06
В Турции заявляют, что нашли останки убитого журналиста Хашогги23 октября , 13:01
Главные новости футбола 5 августа: Лунин хорошо сыграл за Реал, Селезнев завоевал трофей, Александрия возглавила УПЛ6 августа , 07:00