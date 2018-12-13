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      Прогноз погоды на 14 декабря: в Украине будет холодно и местами снег выпадет

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      Погода 14 декабря 2018 Украина: прогноз погоды от синоптиков
      Прогноз погоды в Украине на 14 декабря / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 14 декабря, будет прохладной. Снег следует ожидать в северных областях, на Западе, в Винницкой, Черкасской и районах Кропивницкого. В южной части Украины лишь местами небольшие осадки, а на Востоке Украины осадков не будет.

      Об этом на своей Facebook-странице сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Снегом еще будет сыпать и подсыпать на Севере, включая, разумеется, с Киев, на Западе, местами в центральных областях Украины и в Одесской области,
      – добавила эксперт.

      В среднем в Украине температура воздуха днем будет около 0 градусов.

      В Киеве температура воздуха ночью будет от 0 до -2 градусов мороза, а днем в столице около 0.

      Прогноз погоды на пятницу, 14 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +1...+3

      Львов – 0...-2

      Ивано-Франковск – 0...-2

      Тернополь – 0...-2

      Черновцы – 0...-2

      Хмельницкий – 0...-2

      Луцк – 0...-2

      Ровно – 0...-2

      Житомир – 0...-2

      Винница – -1...+1

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +1...+3

      Херсон – +1...+3

      Симферополь – +3...+5

      Кропивницкий – -1...+1

      Черкассы – -1...+1

      Чернигов – 0...-2

      Сумы – -1...-3

      Полтава – -1...+1

      Днепр – -1...+1

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – 0...+2

      Луганск – -1...+1

      Харьков – -1...+1

      Киев – 0...-2

      погода Україна 14 грудня
      Погода на пятницу, 14 декабря, от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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