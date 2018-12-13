Погода 14 декабря 2018 Украина: прогноз погоды от синоптиков

Прогноз погоды на 14 декабря: в Украине будет холодно и местами снег выпадет
Погода в Украине в пятницу, 14 декабря, будет прохладной. Снег следует ожидать в северных областях, на Западе, в Винницкой, Черкасской и районах Кропивницкого. В южной части Украины лишь местами небольшие осадки, а на Востоке Украины осадков не будет.
Об этом на своей Facebook-странице сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Снегом еще будет сыпать и подсыпать на Севере, включая, разумеется, с Киев, на Западе, местами в центральных областях Украины и в Одесской области,
– добавила эксперт.
В среднем в Украине температура воздуха днем будет около 0 градусов.
В Киеве температура воздуха ночью будет от 0 до -2 градусов мороза, а днем в столице около 0.
Прогноз погоды на пятницу, 14 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +1...+3
Львов – 0...-2
Ивано-Франковск – 0...-2
Тернополь – 0...-2
Черновцы – 0...-2
Хмельницкий – 0...-2
Луцк – 0...-2
Ровно – 0...-2
Житомир – 0...-2
Винница – -1...+1
Одесса – +3...+5
Николаев – +1...+3
Херсон – +1...+3
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – -1...+1
Черкассы – -1...+1
Чернигов – 0...-2
Сумы – -1...-3
Полтава – -1...+1
Днепр – -1...+1
Запорожье – +2...+4
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – 0...-2
Погода на пятницу, 14 декабря, от Укргидрометцентра