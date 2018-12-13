Погода 14 декабря 2018 Украина: прогноз погоды от синоптиков

Погода в Украине в пятницу, 14 декабря, будет прохладной. Снег следует ожидать в северных областях, на Западе, в Винницкой, Черкасской и районах Кропивницкого. В южной части Украины лишь местами небольшие осадки, а на Востоке Украины осадков не будет.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Снегом еще будет сыпать и подсыпать на Севере, включая, разумеется, с Киев, на Западе, местами в центральных областях Украины и в Одесской области,

– добавила эксперт.

В среднем в Украине температура воздуха днем будет около 0 градусов.

В Киеве температура воздуха ночью будет от 0 до -2 градусов мороза, а днем в столице около 0.

Прогноз погоды на пятницу, 14 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +1...+3

Львов – 0...-2

Ивано-Франковск – 0...-2

Тернополь – 0...-2

Черновцы – 0...-2

Хмельницкий – 0...-2

Луцк – 0...-2

Ровно – 0...-2

Житомир – 0...-2

Винница – -1...+1

Одесса – +3...+5

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +3...+5

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – 0...-2

Сумы – -1...-3

Полтава – -1...+1

Днепр – -1...+1

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – 0...-2



Погода на пятницу, 14 декабря, от Укргидрометцентра