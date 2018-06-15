Непогода в Украине "отрезала" от света сотни населенных пунктов
Вследствие осложнения погодных условий в Украине без электроснабжения оказались 295 населенных пунктов в 4 областях. Все потому, что из-за града, грозы и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач.
Об этом утром 15 июня сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В МЧС уточнили, что без света остались: Киевская область 173 населенных пункта, Винницкая – 72 населенных пункта, Днепропетровская – 31, Запорожская – 19.
Читайте также: В Киеве дерево убило женщину
В Василькове Киевской области повреждены кровли 8 зданий, из них – 2 пятиэтажные жилые дома и столовая детского сада. В Глевахе Васильковского района в результате падения ветки дерева травмирован 26-летний человек, который в состоянии средней тяжести был госпитализирован.
"Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды", – отметили спасатели.
Выбор редакции
-
Россия привела Черноморский флот в полную боевую готовность из-за опасения действий Украины,–СМИсегодня, 08:57
-
Главные новости 14 июня: открытие ЧМ-2018, ДТП с нардепом и годовщина сбития Ил-76сегодня, 08:00
-
Почему переговоры Волкера и Суркова могут не возобновиться: версия политологасегодня, 07:01