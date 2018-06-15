Непогода в Украине "отрезала" от света сотни населенных пунктов

Вследствие осложнения погодных условий в Украине без электроснабжения оказались 295 населенных пунктов в 4 областях. Все потому, что из-за града, грозы и порывов ветра сработали системы защиты линий электропередач.

Об этом утром 15 июня сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В МЧС уточнили, что без света остались: Киевская область 173 населенных пункта, Винницкая – 72 населенных пункта, Днепропетровская – 31, Запорожская – 19.

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В Василькове Киевской области повреждены кровли 8 зданий, из них – 2 пятиэтажные жилые дома и столовая детского сада. В Глевахе Васильковского района в результате падения ветки дерева травмирован 26-летний человек, который в состоянии средней тяжести был госпитализирован.

"Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды", – отметили спасатели.