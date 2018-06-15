Негода в Україні "відрізала" від світла сотні населених пунктів

Внаслідок ускладнення погодних умов в Україні без електропостачання опинилися 295 населених пунктів у 4 областях. Усе тому, що через град, грозу та пориви вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Про це вранці 15 червня повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій. Надзвичайники уточнили, що без світла залишилися: Київська область 173 населених пункти, Вінницька – 72 населених пункти, Житомирська – 31, Черкаська – 19. Читайте також: У Києві дерево вбило жінку У Василькові Київської області пошкоджено покрівлі 8 будівель, з них – 2 п'ятиповерхові житлові будинки та їдальня дитячого садка. У Глевасі Васильківського району в результаті падіння гілки дерева травмовано 26-річну людину, яку в стані середньої важкості було госпіталізовано. "Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди", – наголосили рятувальники.