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Негода в Україні "відрізала" від світла сотні населених пунктів

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Негода в Україні
Негода в Україні / Ілюстративне фото

Внаслідок ускладнення погодних умов в Україні без електропостачання опинилися 295 населених пунктів у 4 областях. Усе тому, що через град, грозу та пориви вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач.

Про це вранці 15 червня повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Надзвичайники уточнили, що без світла залишилися: Київська область 173 населених пункти, Вінницька – 72 населених пункти, Житомирська – 31, Черкаська – 19.

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У Василькові Київської області пошкоджено покрівлі 8 будівель, з них – 2 п'ятиповерхові житлові будинки та їдальня дитячого садка. У Глевасі Васильківського району в результаті падіння гілки дерева травмовано 26-річну людину, яку в стані середньої важкості було госпіталізовано.

"Місцевими органами влади вживаються заходи щодо надання допомоги населенню та ліквідації наслідків негоди", – наголосили рятувальники.

Теги: Новини України ДСНС Негода в Україні Надзвичайні ситуації Погода Енергетика
Джерело: 24 канал
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