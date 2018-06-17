Непогода в Украине: света нет в 55 населенных пунктах

Ночью 17 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточено 55 населенных пунктов в 5 областях Украины.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

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В Одесской области обесточено 30 населенных пунктов, в Кировоградской – 11, в Николаевской – 8, в Черкасской – 4 и в Сумской области – 2 населенных пункта,

– информируют чрезвычайники.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 15 июня в результате осложнения погодных условий в Украине без электроснабжения оказались 295 населенных пунктов в 4 областях.