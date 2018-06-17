Негода в Україні: світла немає у 55 населених пунктах

Вночі 17 червня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 55 населених пунктів у 5 областях України.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

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У Одеській області знеструмлено 30 населених пунктів, у Кіровоградській – 11, у Миколаївській – 8, у Черкаській – 4 та у Сумській області – 2 населені пункти,

– інформують надзвичайники.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов в Україні без електропостачання опинилися 295 населених пунктів у 4 областях.