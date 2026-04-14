Никому не надо украинская армия "лайт", – Зеленский о неполном членстве в ЕС

Украина не рассматривает вариант неполного членства в ЕС и стремится к полноценной интеграции, поскольку Европа же не заинтересована в "ограниченной" украинской армии.

Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с немецким канцлером Фридрихом Мерцом в Берлине.

Что рассматривают в Брюсселе?

Недавно Financial Times сообщало, что в ЕС рассматривают предложения относительно существенного пересмотра процедуры вступления в блок, что могло бы ускорить интеграцию Украины. Этим обеспокоены некоторые страны-члены.

В случае такого вступления, по данным западных СМИ, Украина бы получила гораздо меньшие полномочия по принятию тех или иных решений Евросоюза. В начале Киев не имел бы права голоса на саммитах лидеров и тому подобное.

По данным источников издания, Украине предложат постепенный доступ к частям единого рынка ЕС, его сельскохозяйственных субсидий и внутреннего финансирования развития после достижения определенных этапов.

Какова позиция Украины?

Владимир Зеленский отрицает возможность подобного вступления в ЕС или НАТО, поскольку Украина необходима Европе как сильный и полноценный партнер. По словам президента, никому не нужна армия в формате "лайт".

Все знают в Европе нашу позицию. Нам не нужен ЕС "лайт", как и НАТО. Так же как, я считаю, и Европе, и странам НАТО нужна Украина, в полной мере сильный партнер. Нужна наша армия, сильная армия. Потому что никому не нужна украинская армия "лайт". Что там будет за защита,

– заявил президент.

О чем еще заявили во время встречи?