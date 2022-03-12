Владимир Зеленский отметил, что Украина, Россия и Беларусь это не те точки, в которых лидеры стран могут договориться о прекращении войны. Президент отметил, что речь именно о встречах на высоком уровне, а не технических переговорах между делегациями.

Обратите внимание То, что в Украине сегодня, будет в Европе завтра, – Зеленский

Я считаю, что сегодня неправильно и не конструктивно встречаться в России, Украине или Беларуси. Это не те точки, где мы сможем найти понимание и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что считает Израиль тем местом, где как раз можно проводить переговоры на уровне лидеров страны. В частности в Иерусалиме.

Зеленский пообщался с иностранными СМИ: смотрите видео