Володимир Зеленський зазначив, що України, Росія та Білорусь це не ті точки, в яких лідери країн можуть домовитися про припинення війни. Президент зазнавчив, що мова саме про зустрічі на високому рівні, а не технічні переговори між делегаціями.

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Я вважаю, що сьогодні неправильно і неконструктивно зустрічатися в Росії, Україні чи Білорусі. Це не ті точки, де ми зможемо знайти порозуміння і зупинити війну. Я говорю не про технічні зустрічі, а про зустрічі лідерів,

– наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що вважає Ізраїль тим місцем, де якраз можна проводити переговори на рівні лідерів країни. Зокрема у Єрусалимі.

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