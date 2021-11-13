Владимир Зеленский

Известного украинского политика поздравил президент Владимир Зеленский. Он признался, что нам повезло жить в одно время с таким выдающимся человеком как Джемилев.

Интересно Мустафу Джемилева предлагают номинировать на Нобелевскую премию мира

Глава государства подчеркнул, что первый глава Меджлиса крымскотатарского народа не сломался и не потерял человечность несмотря на репрессии и преследования советской власти. Джемилев и сейчас, когда Россия оккупировала Крым, делает все, чтобы об освобождении полуострова говорило международное сообщество.

Уверен, вместе мы обязательно победим, и один из следующих дней рождения Мустафы-аги будем праздновать в нашем Крыму за чашечкой ароматного кофе под украинским и крымскотатарским флагами,

– отметил президент.

Зеленский пожелал имениннику крепкого здоровья, вдохновения, благополучия семье и победы.

Эмине Джапарова

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова призналась, что очень радуется знакомству с Джемилевым и берет с него пример. "Мустафа-ага – человек-история. Его путь и жизнь еще будут изучать поколения".

Вахтанг Кипиани

Журналист и историк Вахтанг Кипиани также поздравил Джемилева с праздником и подчеркнул безграничное уважение к нему. Он рассказал, что имел возможность несколько раз подолгу общаться с политиком. Один из таких разговоров вошел в книгу "Диссиденты".

Елизавета Ясько

Пожелания крымскотатарскому лидеру выразила и нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Очень люблю вас! И горжусь, что в моей жизни есть такие легендарные моральные лидеры как вы! Верю, что Крым вернется в Украину и мы вместе там будем радоваться крымскотатарскому и украинскому флагу,

– написала политик.

Журналиста Севгиль Мусаева пожелала Джемилеву "многая лета" и подчеркнула, что он единственный политик, которому она доверяет. В то же время режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов написал на своей странице в Фейсбуке: "Многая лета, наш непреклонный Мустафа-ага!".

Что надо знать о Мустафе Джемилеве

Источник: Википедия