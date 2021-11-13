Володимир Зеленський

Відомого українського політика привітав президент Володимир Зеленський. Він зізнався, що нам пощастило жити в один час з такою видатною людиною як Джемілєв.

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Глава держави наголосив, що перший голова Меджлісу кримськотатарського народу не зламався та не втратив людяність попри репресії та переслідування радянської влади. Джемілєв і зараз, коли Росія окупувала Крим, робить все, аби про визволення півострова говорила міжнародна спільнота.

Впевнений, разом ми обов'язково переможемо, і один із наступних днів народження Мустафи-аги святкуватимемо в нашому Криму за чашечкою запашної кави під українським і кримськотатарським прапорами,

– зазначив президент.

Зеленський побажав імениннику міцного здоров'я, наснаги, добробуту родині та перемоги.

Еміне Джапарова

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зізналася, що дуже радіє знайомству з Джемілєвим та бере з нього приклад. "Мустафа-ага – людина-історія. Його шлях та життя ще будуть вивчати покоління".

Вахтанг Кіпіані

Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані також привітав Джемілєва зі святом та наголосив на безмежній повазі до нього. Він розповів, що мав можливість кілька разів подовгу спілкуватися з політиком. Одна з таких розмов увійшла у книгу "Дисиденти".

Єлизавета Ясько

Побажання кримськотатарському лідеру висловила й нардепка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

Дуже люблю вас! І пишаюсь, що в моєму житті є такі легендарні моральні лідери як ви! Вірю, що Крим повернеться в Україну і ми разом там будемо радіти кримськотатарському та українському прапору,

– написала політикиня.

Журналіста Севгіль Мусаєва побажала Джемілєву "многая літа" та наголосила, що він єдиний політик, якому вона довіряє. Водночас режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов написав на своїй сторінці у фейсбуці: "Многая літа, наш непохитний Мустафа-ага!".

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Джерело: Вікіпедія