Таку пропозицію активіст висунув під час форуму Україна 603,7. Херсон "Південь України – Нива Європи".

До слова Назвали імена лауреатів Нобелівської премії миру

Джемілєв – кандидат на Нобелівську премію

Абмежит Сулейманов переконаний, що висунути кандидатуру Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру було б великим плюсом передовсім для України.

Активіст наголосив, що Джемілєв – це лідер кримськотатарського народу, який разом зі своїм народом веде боротьбу в мирний спосіб за звільнення Криму.

Якби українська влада, Верховна Рада висунули кандидатуру Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру, це означало б підтримку кримськотатарського народу,

– вважає Сулейманов.

Коротко про Мустафу Джемілєва

Це відомий український політик, лідер кримськотатарського народу. Свою політичну та активістську діяльність почав ще в молодому віці, за що його переслідувала радянська влада.

У 1991 році він став головою Меджлісу кримськотатарського народу. На цій посаді він пробув до 2013 року, поки не поступився Рефату Чубарову.

Крім того, Мустафа Джемілєв був народним депутатом України безперервно протягом 7 скликань Верховної Ради, починаючи з 1998 року.

Джемілєв є кавалером Ордена Ярослава Мудрого IV та V ступенів, а також має ще низку державних нагород в Україні, Туреччині, Польщі, Литві та Чехії.

До слова, згідно з заповітом Альфреда Нобеля, Нобелівську премію миру вручають тому, хто "зробить найбільший або найкращий внесок в дружні стосунки між націями; у скасування або скорочення армій, що існують, та в проведення або агітацію мирних з'їздів".