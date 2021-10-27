Таку пропозицію активіст висунув під час форуму Україна 603,7. Херсон "Південь України – Нива Європи".
До слова Назвали імена лауреатів Нобелівської премії миру
Джемілєв – кандидат на Нобелівську премію
Абмежит Сулейманов переконаний, що висунути кандидатуру Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру було б великим плюсом передовсім для України.
Активіст наголосив, що Джемілєв – це лідер кримськотатарського народу, який разом зі своїм народом веде боротьбу в мирний спосіб за звільнення Криму.
Якби українська влада, Верховна Рада висунули кандидатуру Мустафи Джемілєва на Нобелівську премію миру, це означало б підтримку кримськотатарського народу,
– вважає Сулейманов.
Коротко про Мустафу Джемілєва
- Це відомий український політик, лідер кримськотатарського народу. Свою політичну та активістську діяльність почав ще в молодому віці, за що його переслідувала радянська влада.
- У 1991 році він став головою Меджлісу кримськотатарського народу. На цій посаді він пробув до 2013 року, поки не поступився Рефату Чубарову.
- Крім того, Мустафа Джемілєв був народним депутатом України безперервно протягом 7 скликань Верховної Ради, починаючи з 1998 року.
- Джемілєв є кавалером Ордена Ярослава Мудрого IV та V ступенів, а також має ще низку державних нагород в Україні, Туреччині, Польщі, Литві та Чехії.