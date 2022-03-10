Об этом лидер Франции заявил перед началом саммита лидеров стран Евросоюза в Версале. Он отметил, что постоянно вовлечен в переговоры с главой Кремля.

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Макрон прокомментировал условия Путина для прекращения войны

До последних минут перед началом войны и после его объявления начать войну мы пытаемся вести переговоры и добиться прекращения огня. Но я должен признаться, что условия, выдвинутые Путином, неприемлемы для кого-либо,

– сказал Макрон.

Он подчеркнул, что пока вопрос состоит в том, готов ли сейчас лидер государства-агрессора в целом вести откровенные переговоры и что-то предлагать.

"Сегодня я смотрю на факты, и они такие: Россия решила начать войну, Россия бомбит Украину, Россия бомбит гражданских и параллельно ведет переговоры. Но эти переговоры ни к чему не приводят", – продолжил французский лидер. Он добавил, что не видит "возможности прекращения огня в ближайшие часы".

В то же время, Макрон считает нереальным вести переговоры о вступлении в Евросоюз со страной, которая находится в состоянии войны.

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