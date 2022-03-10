Про це лідер Франції заявив перед початком саміту лідерів країн Євросоюзу у Версалі. Він зазначив, що постійно залучений до переговорів з главою Кремля.

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Макрон прокоментував умови Путіна для припинення війни

До останніх хвилин перед початком війни, і після його оголошення почати війну, ми намагаємося вести переговори та домогтися припинення вогню. Але я маю зізнатися, що умови, які висунув Путін, неприйнятні для будь-кого,

– сказав Макрон.

Він наголосив, що поки питання полягає в тому, чи готовий лідер держави-агресорки загалом зараз вести відверті переговори й щось пропонувати.

"Сьогодні я дивлюсь на факти, і вони такі: Росія вирішила почати війну, Росія бомбардує Україну, Росія бомбардує цивільних і паралельно веде переговори. Але ці переговори ні до чого не призводять", – продовжив французький лідер. Він додав, що не бачить "можливості припинення вогню в найближчі години".

Водночас Макрон вважає нереальним вести перемовини про вступ в Євросоюз з країною, яка перебуває у стані війни.

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