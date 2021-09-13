Похожие ожидания были у россиян и касательно строительства этой трубы в Балтийском море в начале 2018 года. Тогда в России уверяли, что газопровод заработает уже в 2019 году.

Стоит прочитать Новая проблема: к чему может прибегнуть Россия после запуска "Северного потока-2"

Несмотря на это, американские санкции сделали свое дело. Строительство растянулось на 3 года. Сейчас россияне должны еще сертифицировать свой газопровод и только после этого смогут запустить его в эксплуатацию.

Сюрпризы для России

Здесь россиян может ожидать много неприятных сюрпризов. Перед сертификацией компания Nord Stream 2 AG должна провести так называемый анбандлинг – процесс реорганизации. Это означает, что "Газпром", который добывает газ:

не может быть еще и его поставщиком;

должен отдать транспортировку голубого топлива другой независимой от него компании.

Конечно же в Москве этого не хотят. Пока неизвестно, как будут выкручиваться из этой ситуации. "Газпром" уже проиграл в суде Дюссельдорфа дело против немецкого регулятора сетей.

Он не предоставил ему исключение из Третьей энергетической хартии Европейского Союза. Она и предусматривает анбандлинг.

Думаю, что юристы "Газпрома", Nord Stream 2 работают много и долго над этими схемами. Возможно, "Газпром" даст разрешение и другим российским компаниям быть экспортерами газа, а сам останется управлять трубой,

– заметила президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко.

Перед россиянами еще стоит задача убедить Еврокомиссию в том, что "Северный поток-2" не угрожает энергобезопасности ЕС. Поскольку Nord Stream 2 зарегистрирован вне ЕС и владеет им российский "Газпром", то к трубе будут применять сложную процедуру сертификации.

Заработает ли "Северный поток-2": смотрите видео

В Европе – противники газопровода

Министерство энергетики Германии должно будет согласовать ее с Еврокомиссией. В Европе много противников "Северного потока-2", поэтому говорить о скором принятии такого решения в Брюсселе не стоит.

В то время как у немецкого Министерства энергетики, так и у Еврокомиссии по закону есть по несколько месяцев на принятие решения по "Северному потоку-2".

Кстати говоря! В Германии уже в конце сентября состоится передача власти от Ангелы Меркель, которая постоянно поддерживала российский газопровод, ее преемнику. Хотя эксперты считают, что не стоит ожидать значительного изменения курса официального Берлина.

"Сейчас, когда растет роль социал-демократов, возможно, такая уверенность в категорическом сопротивлении в Германии "Северному потоку-2" снижается", – объяснила Павленко.

Читайте также Считаем логичным, – Ермак о вынесении вопроса "Северного потока-2" на нормандский формат

Немецкие социал-демократы, которые сейчас лидируют в соцопросах, не смогут сформировать правительство без коалиционного соглашения хотя бы с еще одним победителем гонки. Это, скорее всего, будут немецкие "зеленые", которые выступают против "Северного потока-2".

Американцы тоже не заинтересованы в сертификации

Поэтому россиянам не стоит ожидать значительных уступок Берлина в вопросах сертификации своего газопровода. Не заинтересованы в сертификации "Северного потока-2" и американцы.

США не остановят усилий для влияния на "Северный поток-2". Мы будем работать, чтобы он прошел тщательную процедуру сертификации и отвечал требованиям Четвертого энергетического пакета ЕС,

– сообщил старший советник по энергобезопасности Госдепартамента США Амос Хохштейн.

До того Nord Stream 2 должен пройти техническую независимую сертификацию.

Напомним! Эту процедуру должна была выполнить норвежская сертификационная компания DNV GL. В ноябре 2020 года она отказалась от проведения такой работы из-за введения Вашингтоном санкций против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока-2".

Поэтому россиянам сегодня необходимо найти другого независимого сертификатора, который не побоится американских санкций.



Россияне должны найти сертификатора, который не боится санкций / Фото EPA

"С украинской, польской стороны на самом деле тоже есть варианты. Первый вариант – все же требовать применения санкций. Ведь чем категоричнее США будут настаивать на санкциях, тем меньше таких компаний будут готовы работать с Nord Stream 2 AG", – объяснила Павленко.

Юридические препятствия затягивают процесс сертификации

Но все эти юридические преграды только затягивают процесс сертификации и не предотвращают введение в эксплуатацию "Северного потока-2". Поэтому украинцы должны работать и над "планом Б".

"План Б" – это подписание соглашения о транспортировке газа на 40 – 50 миллиардов кубов,

– отметила Павленко.

Пока россияне не соглашаются на такие объемы транзита через украинскую ГТС. Вместо этого они своим традиционным образом пытаются шантажом заставить Европу пойти на уступки.

Справка. За лето в подземные газовые хранилища Австрии и Германии не закачали ни одного кубометра газа. Цены на голубое топливо в ЕС подскочили до 700 долларов за кубометр.

Москва искусственно создала дефицит, чтобы заставить Брюссель и Берлин быстрее принимать решение о сертификации "Северного потока-2". Смогут ли европейцы противостоять такому шантажу Кремля и поймут ли в конце концов, что для Москвы газ – это политический инструмент давления, покажет только время.