Украина планирует усилить ударные способности Вооруженных сил в 2021 году. В частности, командование Военно-морских сил ВСУ хочет получить 3 дивизиона береговых мобильных комплексов "Нептун".

Также Военно-морские Силы ВСУ планируют закупить противоминные корабли. Об этом на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" рассказал командующий ВМС ВСУ контрадмирал Алексей Неижпапа.

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Что планируют в Вооруженных силах

Он назвал 3 основных направления, которые планируют развивать в ВМС в 2021 году. В частности говорится о:

закупке и строительстве ракетных катеров и корветов;

закупке противоминных кораблей, комплексов и систем;

обретении патрульных возможностей.

Ракетный комплекс "Нептун"

Неижпапа подчеркнул, что в 2020 году на вооружение ВМС поступил образец ракетного комплекса берегового базирования "Нептун". Этот ракетный комплекс способен уничтожать надводные цели противника на расстоянии более 200 километров, пояснил он.

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Командующий ВМС сообщил, что личный состав осуществил подготовку на учебном боевом образце техники. В составе Военно-морских сил будет первый дивизион берегового ракетного комплекса "Нептун".

До 2025 года мы планируем иметь 3 таких дивизиона, которые будут способны уничтожать надводные цели как в Азовской, так и Черноморской операционной зоне,

– заверил Неижпапа.

Кому стоит объединить силы

По мнению командующего, стоит объединить усилия Мининфраструктуры и Госпогранслужбы, потому что эти структуры имеют свои системы выявления водных целей.

Неижпапа рассказал, что в Кабмине уже приняли решение об утверждении Концепции программы Единой государственной системы освещения надводной и подводной обстановки. Он считает, что в ближайшие 2 месяца эта программа начнет действовать.

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