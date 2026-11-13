Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии журналистам.

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Почему Кремль требует письменных гарантий от НАТО?

Песков заявил, что России недостаточно устных заверений о нерасширении НАТО на Восток. По его словам, подобные обещания Москва якобы получала еще во времена советского лидера Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина.

Пресс-секретарь Кремля посетовал, что с тех пор Альянс неоднократно принимал новых членов.

Это было еще во времена Горбачева, Ельцина. После этого НАТО пять или шесть раз расширялось на восток. Поэтому, конечно, за такими важными для нас словами должны стоять действия по документальному закреплению нерасширения НАТО– заявил Песков.

В то же время пресс-секретарь Кремля не уточнил, какой именно документ Москва хотела бы получить и кто должен был бы его подписать.

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Что известно о переговорах по безопасности Европы?

Ранее 24 Канал сообщал, что США ожидают от России новых предложений по соглашению о безопасности с Европой. В то же время Вашингтон заверил союзников, что не будет поддерживать договоренности без согласия Украины и европейских стран.

Президент Владимир Зеленский с предупреждал о попытках Москвы т создать новую систему европейской безопасности без решения вопроса о завершении войны. По его словам, это может привести к опасному разделению Европы на сферы влияния.