Обязательство не нападать: США ожидают от России новых предложений по вопросам безопасности Европы

Как сообщает издание Axios со ссылкой на осведомленные источники, американская сторона предложила Москве сформулировать свои опасения и четко обозначить ответные симметричные шаги.

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Какие подробности?

Речь идет о практических мерах по деэскалации и предоставлении гарантий того, что Кремль не будет совершать новых нападений в будущем.

В ходе переговоров в Абу-Даби российские представители утверждали, что полномасштабное вторжение началось из-за отсутствия ответа тогдашнего президента США Джо Байдена на письмо Владимира Путина по вопросам безопасности от 2021 года.

На протяжении многих лет Кремль добивался договоренностей, которые ограничили бы расширение НАТО и сократили военное присутствие Альянса в Восточной Европе. Если раньше Вашингтон отвергал подобные ультиматумы, то теперь рассматривает систему безопасности как элемент более широкого урегулирования войны.

Условия привлечения европейских союзников

Американские эмиссары настаивают на том, чтобы представители европейских государств заняли полноценное место за столом будущих мирных переговоров.

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Белый дом рассчитывает, что непосредственное участие европейцев повысит их готовность согласовывать контуры новой системы стабильности еще до окончательного завершения боевых действий.

Зеленский не согласится на соглашение, пока не узнает, что будет дальше с гарантиями безопасности, и Путин тоже хочет это знать. Вот почему вопрос безопасности так важен– сообщил осведомленный собеседник издания.

В то же время Вашингтон заверил европейских партнеров, что не поддержит никаких отдельных договоренностей без согласия Украины и стран Европы.

Соединенные Штаты также категорически отвергают возможность предоставления Москве права вето по вопросам безопасности европейского континента.

Переговоры в Москве и Дублине

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил, что встреча спецпосланцев США с Владимиром Путиным запланирована на первую половину дня 12 ноября. Сразу после завершения консультаций в Москве Джаред Кушнер и Стив Виткофф отправятся в столицу Ирландии.

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В Дублине американские дипломаты проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсудят результаты беседы в Кремле и согласуют дальнейшие шаги в переговорном процессе.

Как уже сообщалось на нашем сайте, спецпредставители Вашингтона последовательно и отстаивают необходимость участия европейских странв переговорном треке.

Ранее американские чиновники отмечали, что выработка эффективных механизмов безопасности является обязательным условием для достижения прочного мира.