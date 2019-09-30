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      Неравные ставки на аэронавигационное обслуживание для аэропортов выглядят странно, – Монова

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      Аэропорт "Борисполь"
      Аэропорт "Борисполь" / kbp.aero

      Приказ о ставках на аэронавигационное обслуживание воздушных суден как минимум дает повод задавать Министерству инфраструктуры неприятные вопросы.

      Такое мнение высказала известная блоггер Елена Монова.

      Согласно приказу, изданному предыдущим составом МИУ 4 июня 2019 года, ставка для аэропорта "Борисполь" почти на треть ниже, чем для всех остальных аэропортов Украины: 643,5 евро против 901,68 евро.

      "Один-единственный аэропорт в стране получил жирные условия для сотрудничества с авиакомпаниями по сравнению с остальными аэропортами", – пишет Монова на фейсбук-странице.

      Она отметила, что ситуация выглядит "весьма странно и дает повод задавать неприятные вопросы" даже на фоне того, что жалобы новой власти на старую стали в Украине обыденной практикой.

      "Сейчас аэропорты Украины в едином порыве потрясают фюзеляжами и требуют у новых отменить указы старых, называя указ коррупционным. Хотелось бы разобраться".

      Напомним, ранее Ассоциация "Аэропорты Украины" обратилась в АМКУ с требованием отменить приказ Министерства инфраструктуры Украины №415 "Об установлении ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины" как дискриминационный. В ассоциации считают, что экс-руководители МИУ целенаправленно создали более привлекательные условия сотрудничества с авиакомпаниями для одного конкретного оператора.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины АМКУ авиация
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