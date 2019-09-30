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      Нерівні ставки на аеронавігаційне обслуговування для аеропортів виглядають дивно, – Монова

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      Аеропорт "Бориспіль"
      Аеропорт "Бориспіль" / kbp.aero

      Наказ про ставки на аеронавігаційне обслуговування повітряних суден як мінімум дає привід ставити Міністерству інфраструктури неприємні запитання.

      Таку думку висловила відома блогер Олена Монова.

      Згідно з наказом, виданим попереднім складом МІУ 4 червня 2019 року, ставка для аеропорту "Бориспіль" майже на третину нижче, ніж для всіх інших аеропортів України: 643,5 євро проти 901,68 євро.

      "Один-єдиний аеропорт в країні отримав жирні умови для співпраці з авіакомпаніями в порівнянні з іншими аеропортами",  пише Монова на фейсбук-сторінці.

      Вона зазначила, що ситуація виглядає "досить дивно і дає привід ставити неприємні запитання" навіть на тлі того, що скарги нової влади на стару стали в Україні повсякденною практикою.

      "Зараз аеропорти України в єдиному пориві вражають фюзеляжами і вимагають у нових скасувати укази старих, називаючи указ корупційним. Хотілося б розібратися", написала Монова.

      Нагадаємо, раніше Асоціація "Аеропорти України" звернулася до АМКУ з вимогою скасувати наказ Міністерства інфраструктури України №415 "Про встановлення ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України" як дискримінаційний. В асоціації вважають, що екскерівники МІУ цілеспрямовано створили більш привабливі умови співпраці з авіакомпаніями для одного конкретного оператора.

      blog_ava
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      Теги: Новини України авіація АМКУ
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