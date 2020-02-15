02:04
15 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Месть Путину от Лукашенко. Московский квартирный вопрос Елизаветы II
      Вєсті Кремля
      22:01, 14 февраля
      Вести.UA: "Незабываемый" отдых Зеленского в Омане. Секс-ревизор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:26, 14 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Нерейтинговый царь Путин, взрывная колбаса в РФ – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 44 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 14 февраля – рейтинг Путина падает все ниже и ниже. Россияне недовольны всем, что делает вождь. В частности, даже его пластикой лица. У жительницы Тулы взорвался завтрак. А вот российские ученые говорят, что это были газы. Так что если увидите ядерный гриб над Ростовом, знайте – это русские едят колбасу.

      Также в выпуске:

      Останется ли Крым без воды?

      Давид Арахамия предложил подавать воду на оккупированный полуостров в обмен на освобождение Донбасса. Что говорят крымчане и стоит ли на это идти?

      Новый участок разведения

      Украинские войска отходят от Гнутова. Но это не то, чего требовали боевики. Они рассчитывали на Широкино.

      Обмененный "Беркут" в Киеве

      Двое недавно освобожденных спецназовцев вернулись туда, где их судили. Станут ли они пополнением для нового обменного фонда?

      Мифическая годовщина

      В Донецке отметили известную лишь им сепаратистскую дату – 102 годовщину существования Донецко-Криворожской республики. Где и когда она вообще существовала, кроме их воображения?

      Оппозиционная Водонаева

      Российская модель, звезда шоу "Дом-2" Алена Водонаева вдруг возмутилась несвободой слова в России и призвала россиян не рожать рабов для этой страны. Эфиры росТВ просто горят.

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.

      Тина Кунаки опубликовала обнаженные снимки с отдыха: 18+
      14 февраля
      377
      Автор: Евгений Назаренко, Леонид Остальцев
      Теги: Новости Украины Владимир Путин Новости России Недиванная сотня
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      14 февраля , 22:00 Коронавирус VS туберкулез
      Зоя Казанжи 197
      14 февраля , 18:00 Украинский план: двенадцать шагов к безопасности в Украине
      Оксана Сироїд 226
      14 февраля , 13:12 Цена на нефть WTI рекордно снизилась: какие могут быть последствия
      Тетяна Панасюк 2132
      14 февраля , 13:53 Сколько стоит обслуживание принтера
      Віктор Терешков 75
      14 февраля , 21:32 Точка невозврата для США: Трампа больше ничего не сдерживает от установления диктатуры
      Іван Яковина 186
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук