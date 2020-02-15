Нерейтинговый царь Путин, взрывная колбаса в РФ – Недиванная сотня
В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 14 февраля – рейтинг Путина падает все ниже и ниже. Россияне недовольны всем, что делает вождь. В частности, даже его пластикой лица. У жительницы Тулы взорвался завтрак. А вот российские ученые говорят, что это были газы. Так что если увидите ядерный гриб над Ростовом, знайте – это русские едят колбасу.
Также в выпуске:
Останется ли Крым без воды?
Давид Арахамия предложил подавать воду на оккупированный полуостров в обмен на освобождение Донбасса. Что говорят крымчане и стоит ли на это идти?
Новый участок разведения
Украинские войска отходят от Гнутова. Но это не то, чего требовали боевики. Они рассчитывали на Широкино.
Обмененный "Беркут" в Киеве
Двое недавно освобожденных спецназовцев вернулись туда, где их судили. Станут ли они пополнением для нового обменного фонда?
Мифическая годовщина
В Донецке отметили известную лишь им сепаратистскую дату – 102 годовщину существования Донецко-Криворожской республики. Где и когда она вообще существовала, кроме их воображения?
Оппозиционная Водонаева
Российская модель, звезда шоу "Дом-2" Алена Водонаева вдруг возмутилась несвободой слова в России и призвала россиян не рожать рабов для этой страны. Эфиры росТВ просто горят.
Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.
Выбор редакции
-
Кого хотят видеть украинцы на посту президента: результаты свежего соцопросасегодня , 00:04
-
Главные новости 14 февраля: скандальный "мирный план" для Украины и разговор Зеленского и Путина14 февраля , 22:28
-
Украинка Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе, одолев в финале россиянку14 февраля , 21:32