Нерейтинговый царь Путин, взрывная колбаса в РФ – Недиванная сотня

В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 14 февраля – рейтинг Путина падает все ниже и ниже. Россияне недовольны всем, что делает вождь. В частности, даже его пластикой лица. У жительницы Тулы взорвался завтрак. А вот российские ученые говорят, что это были газы. Так что если увидите ядерный гриб над Ростовом, знайте – это русские едят колбасу.

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Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.