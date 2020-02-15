Нерейтинговий цар Путін, вибухова ковбаса в РФ – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 14 лютого – рейтинг Путіна падає все нижче й нижче. Росіяни не задоволені усім, що робить вождь. Зокрема, навіть його пластикою обличчя. У жительки Тули вибухнув сніданок. А от російські науковці кажуть, що то були гази. Так що як побачите ядерний гриб над Ростовом, знайте – це росіяни їдять ковбасу.

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Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.