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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      Нерейтинговий цар Путін, вибухова ковбаса в РФ – Недиванна сотня

      Недиванна сотня 1

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 14 лютого – рейтинг Путіна падає все нижче й нижче. Росіяни не задоволені усім, що робить вождь. Зокрема, навіть його пластикою обличчя. У жительки Тули вибухнув сніданок. А от російські науковці кажуть, що то були гази. Так що як побачите ядерний гриб над Ростовом, знайте – це росіяни їдять ковбасу.

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      Автор: Євген Назаренко, Леонід Остальцев
      Теги: Новини України Володимир Путін Новини Росії Недиванна сотня
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